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"Заря" отправилась на матч против ЦСКА София

Новости » Спорт    07.08.2019 - 13:34
"Заря" отправилась на матч против ЦСКА София
Фото: футболисты "Зари" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

В состав попали 20 футболистов

Луганская "Заря" отправилась в столицу Болгарии, где уже завтра, 8 августа, проведет первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы против местного ЦСКА. Об этом сообщается на сайте украинской команды.

В состав попали 20 футболистов:

Вратари: Никита Шевченко, Никола Василь

Защитники: Йоэль Абу-Ханна, Никита Каменюка, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Виталий Вернидуб

Полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Леван Арвеладзе, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Дмитрий Хомченовский

Форварды: Филипп Будковский, Назарий Русин

Напомним, в случае успешного прохождения болгарской команды подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

В предыдущем раунде турнира подопечные Виктора Скрипника прошли черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 на выезде и 1:0 дома.

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