"Зоря" обіграла ЦСКА Софія і вийшла в плей-офф Ліги Європи

Луганська "Зоря" у повторному поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги Європи обіграла софійський ЦСКА. Матч у Запоріжжі на стадіоні "Славутич Арена" завершився з рахунком 1:0.

Перемогу команді Віктора Скрипника приніс єдиний гол на 89 хвилині. Орендований у "Динамо" форвард Назарій Русин під час святкування голу форвард зняв футболку і отримав за це другу жовту картку і залишив поле. Він пропустить перший матч наступного раунду.

Болгари грали в меншості з середини першого тайму. На 22 хвилині Іван Туриця затримав Русина в контратаці і отримав пряму червону.

Перший поєдинок протистояння в Болгарії завершився внічию 1:1. Таким чином, в плей-офф кваліфікації Ліги Європи вийшла луганська команда.

Наступним суперником "Зорі" стане переможець пари Еспаньол (Іспанія) - Люцерн (Швейцарія). Перший поєдинок завершився з рахунком 3:0.