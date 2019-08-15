"Заря" обыграла ЦСКА София и вышла в плей-офф Лиги Европы

Луганчане одолели соперника благодаря голу Русина на 89 минуте
Луганская "Заря" в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы обыграла софийский ЦСКА. Матч в Запорожье на стадионе "Славутич Арена" завершился со счетом 1:0.
Победу команде Виктора Скрипника принес единственный гол на 89 минуте. Арендованный у "Динамо" форвард Назарий Русин во время празднования гола форвард снял футболку и получил за это вторую желтую карточку и покинул поле. Он пропустит первый матч следующего раунда.
Болгары играли в меньшинстве с середины первого тайма. На 22 минуте Иван Турицов задержал Русина в контратаке и получил прямую красную.
Минутой ранее в матче случился спорный эпизод, когда судья не назначил пенальти в ворота луганского клуба за игру рукой в штрафной.
Первый поединок противостояния в Болгарии завершился вничью 1:1. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышла луганская команда.
Следующим соперником "Зари" станет победитель пары Эспаньол (Испания) - Люцерн (Швейцария). Первый поединок завершился со счетом 3:0.
Матчи следующей стадии запланированы на 22 августа.