"Зоря" обіграла ЦСКА в Лізі конференцій. Це перша перемога українських клубів у єврокубках

Луганська "Зоря" змогла здобути найважливішу перемогу в Лізі конференцій проти болгарської ЦСКА-Софії - 1:0. Ця перемога стала першою для українських клубів на групових етапах єврокубків в цьому сезоні.

До матчу з ЦСКА "Зоря" явно не в найкращому настрої. Мало того, що у внутрішньому чемпіонаті луганчани були розгромлені "Шахтарем" 0:6, так ще й виник скандал навколо лідера команди Владислава Кочергіна. Той, нібито, відмовився продовжувати контракт, і був переведений в дубль. Як результат, в заявку на поєдинок Ліги чемпіонів Кочергін не потрапив.

Але навіть на тлі цього, такої гри в першій половині від луганчан навряд чи хтось очікував. "Зоря" повністю віддала м'яч супернику, сконцентрувавшись на руйнуванні. Однак це не допомагало уникати небезпечних моментів біля воріт Мацапури.

Перший відносно небезпечний випад луганчани створили в середині тайму, та й то м'яч до Шахабу в штрафному дійти так і не зміг. Але відразу після цього "Зоря" отримала контратаку від гравців ЦСКА, яка мало не завершилася голом. Йомов прострілював з правого флангу вздовж лінії воротарського, але Кайседо трохи до м'яча не дотягнувся.

У підсумку нулі після перших 45 хвилин, де у "Зорі" не було жодного удару в площину (один удар всього) і лише 28% володіння м'ячем.

Але вже в другій половині луганчани прокинулися і за перші п'ять хвилин зуміли аж тричі пробити по воротах опонентів. Правда, всі три спроби були неточними. Але вже на полі була явно інша команда, ніж у першу 45-хвилинку.

Перший удар в створ від української команди трапився на 63-й хвилині, але постріл Шахаба припав точно у воротаря опонентів Бузатто. А вже через дві хвилини "Зоря" відкрила рахунок. Аллахьяр отримав м'яч біля кутового прапорця, обійшов кількох опонентів, увійшов до штрафного майданчика і з найгострішого кута запустив м'яч точно в дальній кут - шедевр від іранця і 1:0 на користь українців.

Далі українці знову відійшли до своїх воріт, а гравці болгарського клубу кинулися відіграватися. І на останніх хвилинах запалили справжню пожежу в штрафному українців. Відбиватися довелося не тільки Мацапурі, а й захисникам. При цьому гравці ЦСКА активно апелювали до рефері, що представники Українського клубу зіграли рукою у своєму штрафному майданчику. Рефері порушення не помітив.

Уже в доданий час болгарський клуб залишився в меншості - за грубий фол пряму "червону" побачив перед собою Вьон.

У підсумку українці змогли дотримати переможний для себе рахунок, який дозволив піднятися луганчанам з останнього місця, опустивши туди ЦСКА.

У паралельному матчі групи C "Буде-Глімт" несподівано розгромив римську "Рому" 6:1.

ЦСКА-СОФІЯ - "ЗОРЯ" 0:1

Аллахьяр, 65

Видалення у ЦСКА: Вьон, 90+3

ЦСКА: Бузатто - Турицов, Маттей, Лам, Мазику - Йомов, Мухар, Жеферсон, Вилдсхут - Кері (Варела, 57), Кайседо

"Зоря": Мацапура-Фаворов, Імереков, Цвек, Снурніцин-Хомченовський, Булеца-Аллахьяр, Громов-Шахаб, Гладкий