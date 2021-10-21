"Заря" обыграла ЦСКА в Лиге конференций. Это первая победа украинских клубов в еврокубках

Луганская "Заря" смогла добыть важнейшую победу в Лиге конференций против болгарской ЦСКА-Софии - 1:0. Эта победа стала первой для украинских клубов на групповых этапах еврокубков в этом сезоне.

К матчу с ЦСКА "Заря" явно не в самом лучшем расположении духа. Мало того, что во внутреннем чемпионате луганчане были разгромлены "Шахтером" 0:6, так еще и возник скандал вокруг лидера команды Владислава Кочергина. Тот, якобы, отказался продлевать контракт, и был переведен в дубль. Как результат, в заявку на поединок Лиги конференций Кочергин не попал.

Но даже на фоне этого, такой игры в первой половины от луганчан вряд ли кто-то ожидал. "Заря" полностью отдала мяч сопернику, сконцентрировавшись на разрушении. Однако это не помогало избегать опасных моментов у ворот Мацапуры.

Первый относительно опасный выпад луганчане создали в середине тайма, да и то мяч к Шахабу в штрафной дойти так и не смог. Но сразу после этого "Заря" получила контратаку от игроков ЦСКА, которая чуть не завершилась голом. Йомов простреливал с правого фланга вдоль линии вратарской, но Кайседо немного до мяча не дотянулся.

В итоге нули после первых 45 минут, где у "Зари" не было ни одного удара в створ (один удар всего) и лишь 28% владения мячом.

Но уже во второй половине луганчане проснулись и за первые пять минут сумели аж трижды пробить по воротам оппонентов. Правда, все три попытки были неточными. Но уже на поле была явно другая команда, чем в первую 45-минутку.

Первый удар в створ от украинской команды случился на 63-й минуте, но выстрел Шахаба пришелся точно во вратаря оппонентов Бузатто. А уже через две минуты "Заря" открыла счет. Аллахьяр получил мяч возле углового флажка, обошел нескольких оппонентов, вошел в штрафную и с острейшего угла запустил мяч точно в дальний угол - шедевр от иранца и 1:0 в пользу украинцев.

Далее украинцы вновь отошли к свои воротам, а игроки болгарского клуба ринулись отыгрываться. И на последних минутах зажгли настоящий пожар в штрафной украинцев. Отбиваться пришлось не только Мацапуре, но и защитникам. При этом игроки ЦСКА активно апеллировали к рефери, что представители украинского клуба сыграли рукой в своей штрафной. Рефери нарушения не заметил.

Уже в добавленное время болгарский клуб остался в меньшинстве - за грубый фол прямую "красную" увидел перед собой Вьон.

В итоге украинцы смогли додержать победный для себя счет, который позволил подняться луганчанам с последнего места, опустив туда ЦСКА.

В параллельном матче группы C "Буде-Глимт" неожиданно разгромил римскую "Рому" 6:1.

ЦСКА-СОФИЯ - "ЗАРЯ" 0:1

Аллахьяр, 65

Удаление у ЦСКА: Вьон, 90+3

ЦСКА: Бузатто - Турицов, Маттей, Лам, Мазику - Йомов, Мухар, Жеферсон, Вилдсхут - Кэри (Варела, 57), Кайседо

"Заря": Мацапура - Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын - Хомченовский, Булеца - Аллахьяр, Громов - Шахаб, Гладкий