Зоря - Брага: онлайн трансляція

РБК-Україна проведе трансляцію першого матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Зоря - Брага. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:30, а дивитися поєдинок можна на 2+2. "Зоря" вступає в боротьбу з "Брагою" за право зіграти в груповому раунді Ліги Європи. На думку букмекерів, перевага в цьому протистоянні на боці португальської команди.

9 серпня 21:30

Запоріжжя, стадіон Славутич Арена

Суперник луганської команди має колосальний єврокубковий досвід - в активі "Браги" понад 125 матчів у Кубку володарів кубків, Кубку УЄФА, Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Клубу з Браги дебютувати в Європі, а, точніше, в Кубку володарів кубків, дозволила перемозі в Кубку Португалії 1966 року. Команда змогла пройти лише два раунди. Наступний похід в Європу для португальського клубу відбувся лише через 11 років, з тим же успіхом.

Справжній фурор в Європі "Брага" справила в сезоні 2010/11. Історичним він для клубу став тим, що вперше був прийнятий старт в Лізі чемпіонів. За підсумками групового раунду португальська команда перебралася в Лігу Європи. У плей-офф розтрощивши польський "Лех", англійський "Ліверпуль", київське "Динамо" і лісабонську "Бенфіки". "Брага" дісталася до фіналу, де мінімально поступилася португальському "Порту".

"Зоря" дебютувала в груповому етапі Лізі Європи в 2016 році матчем з турецьким "Фенербахче" (1:1), в якому луганчани забили першими, але на 95 хвилині пропустили гол. У підсумку українська команда за тур до кінця групового етапу покинула турнір.

При цьому "Зоря" жодного разу не проходила в груповий раунд Ліги Європи через кваліфікацію. У двох попередніх сезонах команда Вернидуба починала турнір вже з групи, але ось пройти "Фейеноорд" і "Легію" в плей-офф ЛЄ сезонах 2014/15 і 2015/16 не виходило.

Оскільки чемпіонат в Португалії стартує тільки в нинішній уїк-енд, всю підготовку до сезону, і до матчів з "Зорею" зокрема, команда Абела Феррейри вела через товариські гри, яких за місяць провела майже з десяток.

У "Зорі" за плечима вже три офіційні матчі в чемпіонаті України. Першою була перемога над "Маріуполем" (2:1), потім команда мінімально програла "Олександрії" (1:0). Ну а в третьому турі команда Вернидуба упустила перемогу над "Чорноморцем" (1:1).