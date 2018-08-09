Зоря - Брага: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Луганська "Зоря" в кваліфікації Ліги Європи зіграє проти "Браги". Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:30, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому протистоянні на боці португальської команди.

9 серпня 21:30

Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"

UEL Chegámos a Zaporizhzhya! Гордість Міньо - це нас! Chegámos! Que a aventura europeia comece Опубліковано Sporting Clube de Braga Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Луганська комадна розпочинає боротьбу за право зіграти в груповому раунді Ліги Європи. Якщо підопічні Вернидуба подолають португальців, то в плей-офф раунді на них чекатиме переможець пари РБ "Лейпциг" - "У Крайова".

Розсудить матч між "Зорею" та "Брагою" німець Тобіас Вельц. Асистенти арбітра - Едуард Бейтінгер, Мартін Томсен, 4 арбітр - Сорен Сторкс.

Для 41-річного рефері це буде 15 міжнародна гра, і одна з них була за участю "Зорі". У серпні 2015 року луганська команда проводила в Варшаві матч-відповідь раунду плей-офф проти "Легії", в якому поступилася 2:3, і саме Вельца тоді вивів команди на поле стадіону "Війська Польського".

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб: "Нам попався дуже сильний суперник. Команда, яка практично щорічно бере участь в європейських турнірах. Є одним з лідерів чемпіонату Португалії. Того року вони посіли четверте місце, відставши на три очки від третього і на шість від другого місця. Команда досить серйозна".

Головний тренер "Браги" Абел Феррейра: "Що стосується "Зорі", то це дуже сильна команда. Вважаємо, що нас чекає зустріч з дуже гідним суперником, в складі якого є сильні гравці. Плюс багато уболівальників прийдуть підтримати "Зорю", що може позначитися позитивно на стані футболістів. Ми зіграємо з командою, яка має досвід виступів у подібних змаганнях. Команда входить в топ-четвірку чемпіонату України. Напевно, нам буде непросто, але ми готові до труднощів".

Орієнтовні склади:

"Зоря": Махарадзе, Чеберко, Сваток, Вернидуб, Каменюка, Харатін, Гордієнко, Хомченовський, Караваєв, Сілас, Рафаел

"Брага": Матеус, Віана, Клаудемір, Марсело, Орта, Пауліньо, Рауль, Секейра, Франсержіу, Едуарду, Есжайю