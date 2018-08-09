Заря - Брага: анонс матча

Готовимся к первому поединку 3 квалификационного раунда Лиги Европы

Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы сыграет против "Браги". Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:30, а смотреть поединок можно на телеканале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

9 августа 21:30

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

UEL Chegámos a Zaporizhzhya! Гордість Міньо - це нас! Chegámos! Que a aventura europeia comece Опубліковано Sporting Clube de Braga Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Луганская комадна начинает борьбу за право сыграть в групповом раунде Лиги Европы. Если подопечные Вернидуба преодолеют португальцев, то в плей-офф раунде их будет ждать победитель пары РБ "Лейпциг" - "У Крайова".

Рассудит матч между "Зарей" и "Брагой" немец Тобиас Вельц. Ассистенты арбитра - Эдуард Бейтингер, Мартин Томсен, 4 арбитр - Сорен Сторкс.

Для 41-летнего рефери это будет 15 международная игра, и одна из них была с участием "Зари". В августе 2015 года луганская команда проводила в Варшаве ответный матч раунда плей-офф против "Легии", в котором уступила 2:3, и именно Вельц тогда вывел команды на поле стадиона "Войска Польского".

Ориентировочные составы:

"Заря": Махарадзе, Чеберко, Сваток, Вернидуб, Каменюка, Харатин, Гордиенко, Хомченовский, Караваев, Силас, Рафаэл

"Брага": Матеус, Виана, Клаудемир, Марсело, Орта, Паулиньо, Рауль, Секейра, Франсержиу, Эдуарду, Эсжайю