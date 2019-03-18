Зарплати листонош до кінця року підвищать на 12%

Підвищення зарплати відбуватиметься у два етапи

Зарплати листоношам у 2019 році буде підвищено на 12%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

За словами міністра Володимира Омеляна, цього року в два етапи буде підвищено посадові оклади листоношам та начальникам сільських відділень, які мають посадовий оклад менше за мінімальну зарплату з розрахунку на повну зайнятість: з 1 квітня – на 6% та з 1 липня на 6%, тобто, у цілому на 12%.

Загалом збільшені посадові оклади отримають близько 29 тис. листонош і майже 8,5 тис. начальників сільських поштових відділень.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "Укрпошта" не буде скорочувати відділення, і проблем з доставкою пенсій не буде. У той же час він зазначив, що в разі порушення цього рішення на місцях, люди повинні звертатися до представників влади до районної та обласної державної адміністрації.

РБК-Україна писало, що у проекті державного бюджету на 2019 рік було передбачено відшкодування для ПАТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій у розмірі 500 млн грн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що зарплата вчителів в Україні за останні два роки, порівняно з січнем 2017 року, зросла на 75%.