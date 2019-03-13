Гройсман: зарплата вчителів за два роки зросла на 75%

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Зарплата вчителів, на думку Гройсмана, є недостатньою

Зарплата вчителів в Україні за останні два роки зросла на 75%. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, порівняно з січнем 2017 року зарплата вчителів зросла на 75%.

"З першого дня роботи наш уряд почав працювати над підвищенням заробітної плати для вчителів... Цього поки ще недостатньо, але говорить про пріоритети нашого уряду щодо підтримки освіти", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляла, що на підвищення зарплат вчителям державному бюджету України потрібно додатково 110 млрд гривень. Однак у бюджеті на 2019 рік ці кошти не були закладені. Станом на минулу осінь, стартова зарплата молодого вчителя становила 4 500 гривень.

Відзначимо, в Україні з 2019 року впроваджується механізм "гроші ходять за вчителем" для підвищення кваліфікації педагогів. Принцип такого нововведення в тому, що педагог сам може обрати, де підвищити кваліфікацію, а держава за це заплатить.