С зарплатой под 130 тысяч гривен: ТОП-10 вакансий, кем можно работать в Нацгвардии

Национальная гвардия Украины открыла набор на ряд высокооплачиваемых должностей. В перечне - командиры, разработчики, инженеры, логисты и другие специалисты, которых готовы брать на службу по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Зарплаты колеблются от 20 тысяч до более 120 тысяч гривен, в зависимости от должности и опыта кандидата.

Среди самых высокооплачиваемых предложений - командир батареи зенитных беспилотных авиационных комплексов в бригаде НГУ "Азов". Вознаграждение на этой позиции составляет от 25 000 до 125 000 гривен. Конкуренцию составляет оператор отделения радиоэлектронной защиты в той же бригаде, который может рассчитывать на 27 000 - 127 000 гривен.

IТ-направление также активно развивается: открыта вакансия специалиста по обслуживанию CRM/ERP систем в бригаде "Хартия" (25 000-125 000 грн) и разработчика чат-ботов для "Азова" с уровнем оплаты 27 000 - 127 000 гривен. Кроме того, ищут разработчика программного обеспечения в 18-й Славянской бригаде (25 000 -100 000 грн) и инженера-программиста в "Хартии" в Днепре (25 000 - 125 000 грн).

Тем, кто предпочитает работать с техникой, предлагают вакансию схемотехника в Одессе (22 000 - 52 000 грн), а для желающих работать непосредственно в боевых подразделениях - позиции наводчика-оператора танка Т-64/Т-72/Т-80 и пулеметчика с зарплатами до 127 000 грн. Также открыта вакансия логиста в "Азове", предусматривающая от 27 000 до 127 000 гривен в месяц.