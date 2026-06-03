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Появился новый прогноз для экономики Украины: есть "плохие" и "хорошие" новости

15:10 03.06.2026 Ср
2 мин
Что было бы с экономикой Украины без войны? ЕБРР дал оценку в новом отчете
aimg Валерия Абабина
Появился новый прогноз для экономики Украины: есть "плохие" и "хорошие" новости Фото: ЕБРР ухудшил прогноз для ВВП Украины на 2026 год (Getty Images)
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Украинская экономика снизит темпы в 2026 году. Но в 2027 году может ускорить рост при определенном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный отчет ЕБРР "Региональные экономические перспективы".

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Что будет в 2026 году: плохая новость

По оценке банка, в 2025 году реальный рост ВВП Украины уже замедлился до 1,8%. Экономику сдерживали нехватка рабочей силы и частые перебои с поставками электроэнергии и логистикой из-за российских ударов по инфраструктуре.

На 2026 год ЕБРР теперь ожидает роста лишь 2,2% - из-за тех же проблем с промышленностью и логистикой, а также из-за более дорогого импорта энергоносителей и ускорения инфляции.

Прорыв в 2027 году: хорошая новость с условием

На 2027 год прогноз - 4,0% роста. То есть почти вдвое быстрее, чем в 2026 году. Но эта цифра сработает только при одном ключевом условии - если войну удастся остановить и начнется послевоенное восстановление.

Инфляция снова ускоряется

В январе 2026 года инфляция в Украине снизилась до 7,4%. Однако с началом конфликта на Ближнем Востоке показатель снова пошел вверх. Более высокие цены на энергоносители угрожают расширить и без того значительный разрыв во внешнем финансировании.

На чем держится экономика

Дефицит госбюджета Украины без учета грантов составил 23,6% ВВП в 2025 году.

В 2026 году он будет оставаться высоким - на уровне 19,3% ВВП. Покрывают его преимущественно за счет внешней официальной поддержки. В основе краткосрочных перспектив - две ключевые опоры:

  • недавно одобренная программа МВФ на 133,7 млрд долларов официального финансирования на 2026-2029 годы;
  • разблокирование кредита ЕС для Украины объемом 90 млрд евро.

Главный риск

Серьезным риском снижения ЕБРР называет энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Он может существенно ухудшить и без того хрупкую энергетическую ситуацию в Украине.

Напомним, в феврале 2025 года ЕБРР уже снижал прогноз для Украины на 2025 год до 3,5%, ожидая ускорения до 5,0% в 2026 году при условии достижения прекращения огня до конца 2025 года.

Прогнозы других аналитиков тоже расходятся в зависимости от сценария войны. Как писало РБК-Украина в обзоре ключевых макропоказателей, оценки роста ВВП Украины на 2026 год от МВФ, KSE, Dragon Capital, Минэкономики и НБУ колеблются от 2,4% в условиях продолжения войны до 5% в условиях мира.

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