ua en ru
Вт, 16 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар по 51 и "минималка" свыше 11 тысяч: Кабмин разработал два сценария для Украины

12:04 16.06.2026 Вт
4 мин
Какой сценарий власти считают "базовым" и к чему следует готовиться, если война затянется?
aimg Мария Кучерявец
Доллар по 51 и "минималка" свыше 11 тысяч: Кабмин разработал два сценария для Украины Фото: правительство разработало два сценария для Украины на 2027-2029 годы (Getty Images)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Правительство представило Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, в которой предусмотрены два сценария развития событий - в зависимости от хода войны. В прогнозах также указаны курс доллара, рост минимальной заработной платы и ключевые макроэкономические показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата от партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Два сценария

Министр финансов Сергей Марченко представил Совету коалиции Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы.

По словам члена Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, презентация состоялась в присутствии премьер-министра Юлии Свириденко и всего правительства. Встреча была инициирована главой Кабмина.

Бюджетная декларация предусматривает два сценария развития событий: завершение войны и продолжение войны.

В базовом сценарии, который предусматривает завершение войны, инфляция в 2027 году составит 8,9%, а курс доллара на конец года ожидается на уровне 48,3 грн.

Читайте также: Кабмин утвердил новые зарплаты и бонусы для военных

Приоритеты правительства

Министерство финансов определило ключевые приоритеты Бюджетной декларации на 2027-2029 годы. Основной акцент сделан на сохранении социальной поддержки граждан, повышении социальных стандартов и подготовке к новым вызовам в процессе восстановления страны.

В частности, планируется сохранить расходы, предусмотренные бюджетом 2026 года, включая финансирование программ скрининга, питания учащихся, оплату труда учителей и меры по демографическому развитию.

Также правительство планирует реализовывать новые государственные политики в зависимости от развития ситуации в сфере безопасности и экономики.

Повышение "минималки"

Правительство прогнозирует повышение минимальной заработной платы:

  • в 2027 году - на 10,4%;
  • в 2028 году - на 8,7%;
  • в 2029 году - на 7,1%.

Справочно: Минимальная зарплата в Украине по состоянию на 2026 год составляет 8 647 гривен.

Прожиточный минимум, по прогнозу, вырастет:

  • в 2027 году - на 10,9%;
  • в 2028 году - на 8,9%;
  • в 2029 году - на 7,1%.

Справочно: Прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 2026 год составляет в Украине 3 328 гривен.

В течение трех лет минимальная зарплата, по прогнозам, вырастет почти на 29%. Если посчитать +29% от 8 647 грн (суммы "минималки" в 2026 году), то минимальная зарплата после такого роста составит примерно 11 155 гривен (округлено).

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство также обсуждает реформу оплаты труда.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским поднимался вопрос пересмотра зарплат. Полная реформа потребует около 320 млрд грн, однако первые решения могут быть приняты уже в ближайшее время.

Курс доллара

Даже в оптимистичном сценарии правительство закладывает постепенное ослабление гривны. Среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году.

К концу 2029 года доллар, по прогнозу правительства, будет стоить 51,5 грн.

Расходы бюджета

В следующем году Украина планирует увеличить заимствования. Рост государственного долга на конец 2026 года ожидается на уровне 106,1% ВВП, а в 2027 году - 113%.

Потребность Украины в международном финансировании в 2027 году составляет 2 трлн 134,5 млрд грн.

Речь идет о поддержке со стороны стран G7, Европейского Союза, Всемирного банка, Великобритании и МВФ, а также о гранте ЕС и кредите Великобритании, возврат которого будет осуществляться за счет замороженных российских активов.

В случае завершения активных боевых действий в этом году правительство прогнозирует постепенное сокращение дефицита бюджета:

  • 18,5% ВВП в 2026 году;
  • 17,7% ВВП в 2027 году;
  • 11,1% ВВП в 2028 году;
  • 5,5% ВВП в 2029 году.

Расходы бюджета, по оценкам правительства, достигнут пика в 2027 году, после чего начнут снижаться:

  • 4,77 трлн грн в 2026 году;
  • 5,05 трлн грн в 2027 году;
  • 4,87 трлн грн в 2028 году;
  • 4,55 трлн грн в 2029 году.

Выплаты военным

Свириденко заявила, что доплату в размере 10 тысяч гривен для тыловых специалистов в армии планируют продлить и в следующем году.

Если мир удастся достичь в 2026 году, правительство ожидает ускорения экономического роста.

Реальный ВВП, по прогнозу, вырастет:

  • в 2026 году - на 2,6%;
  • в 2027 году - на 4,5%;
  • в 2028 году - на 5,3%;
  • в 2029 году - на 6,7%.

Номинальный ВВП за этот период должен вырасти с 10,1 трлн грн в 2026 году до почти 15 трлн грн в 2029 году.

Читайте также: 30 тысяч "минималок", новые контракты и отсрочки. Зеленский раскрыл детали реформы армии
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины Курс доллара Минимальная зарплата Прожиточный минимум ВВП
Новости
Москва под ударом: дроны атакуют крупнейший НПЗ города (видео)
Москва под ударом: дроны атакуют крупнейший НПЗ города (видео)
Аналитика
Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти