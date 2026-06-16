Доллар по 51 и "минималка" свыше 11 тысяч: Кабмин разработал два сценария для Украины

Правительство представило Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, в которой предусмотрены два сценария развития событий - в зависимости от хода войны. В прогнозах также указаны курс доллара, рост минимальной заработной платы и ключевые макроэкономические показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата от партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Два сценария

Министр финансов Сергей Марченко представил Совету коалиции Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы.

По словам члена Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, презентация состоялась в присутствии премьер-министра Юлии Свириденко и всего правительства. Встреча была инициирована главой Кабмина.

Бюджетная декларация предусматривает два сценария развития событий: завершение войны и продолжение войны.

В базовом сценарии, который предусматривает завершение войны, инфляция в 2027 году составит 8,9%, а курс доллара на конец года ожидается на уровне 48,3 грн.

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Приоритеты правительства

Министерство финансов определило ключевые приоритеты Бюджетной декларации на 2027-2029 годы. Основной акцент сделан на сохранении социальной поддержки граждан, повышении социальных стандартов и подготовке к новым вызовам в процессе восстановления страны.

В частности, планируется сохранить расходы, предусмотренные бюджетом 2026 года, включая финансирование программ скрининга, питания учащихся, оплату труда учителей и меры по демографическому развитию.

Также правительство планирует реализовывать новые государственные политики в зависимости от развития ситуации в сфере безопасности и экономики.

Повышение "минималки"

Правительство прогнозирует повышение минимальной заработной платы:

в 2027 году - на 10,4%;

в 2028 году - на 8,7%;

в 2029 году - на 7,1%.

Справочно: Минимальная зарплата в Украине по состоянию на 2026 год составляет 8 647 гривен.

Прожиточный минимум, по прогнозу, вырастет:

в 2027 году - на 10,9%;

в 2028 году - на 8,9%;

в 2029 году - на 7,1%.

Справочно: Прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 2026 год составляет в Украине 3 328 гривен.

В течение трех лет минимальная зарплата, по прогнозам, вырастет почти на 29%. Если посчитать +29% от 8 647 грн (суммы "минималки" в 2026 году), то минимальная зарплата после такого роста составит примерно 11 155 гривен (округлено).

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство также обсуждает реформу оплаты труда.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским поднимался вопрос пересмотра зарплат. Полная реформа потребует около 320 млрд грн, однако первые решения могут быть приняты уже в ближайшее время.

Курс доллара

Даже в оптимистичном сценарии правительство закладывает постепенное ослабление гривны. Среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году.

К концу 2029 года доллар, по прогнозу правительства, будет стоить 51,5 грн.

Расходы бюджета

В следующем году Украина планирует увеличить заимствования. Рост государственного долга на конец 2026 года ожидается на уровне 106,1% ВВП, а в 2027 году - 113%.

Потребность Украины в международном финансировании в 2027 году составляет 2 трлн 134,5 млрд грн.

Речь идет о поддержке со стороны стран G7, Европейского Союза, Всемирного банка, Великобритании и МВФ, а также о гранте ЕС и кредите Великобритании, возврат которого будет осуществляться за счет замороженных российских активов.

В случае завершения активных боевых действий в этом году правительство прогнозирует постепенное сокращение дефицита бюджета:

18,5% ВВП в 2026 году;

17,7% ВВП в 2027 году;

11,1% ВВП в 2028 году;

5,5% ВВП в 2029 году.

Расходы бюджета, по оценкам правительства, достигнут пика в 2027 году, после чего начнут снижаться:

4,77 трлн грн в 2026 году;

5,05 трлн грн в 2027 году;

4,87 трлн грн в 2028 году;

4,55 трлн грн в 2029 году.

Выплаты военным

Свириденко заявила, что доплату в размере 10 тысяч гривен для тыловых специалистов в армии планируют продлить и в следующем году.

Если мир удастся достичь в 2026 году, правительство ожидает ускорения экономического роста.

Реальный ВВП, по прогнозу, вырастет:

в 2026 году - на 2,6%;

в 2027 году - на 4,5%;

в 2028 году - на 5,3%;

в 2029 году - на 6,7%.

Номинальный ВВП за этот период должен вырасти с 10,1 трлн грн в 2026 году до почти 15 трлн грн в 2029 году.