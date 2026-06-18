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Рада разблокировала использование денег ЕС на зарплаты и оружие для военных

15:38 18.06.2026 Чт
2 мин
На что направят европейские средства?
aimg Валерий Ульяненко
Рада разблокировала использование денег ЕС на зарплаты и оружие для военных Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
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Верховная Рада разблокировала использование европейских денег для дополнительного финансирования украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова и сообщение Рады.

"Наши дальнобойные возможности растут, беспилотные системы масштабируются рекордными темпами, а Силы обороны проходят наибольшую трансформацию за годы независимости", - отметил он.

Министр отметил, что необходимо "сохранить этот темп и не допустить пауз" в обеспечении потребностей украинских защитников.

Федоров заявил, что решение Рады позволит своевременно привлечь финансовую помощь ЕС и направить дополнительные средства на выплату зарплат военным. Кроме того, деньги пойдут на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов.

"Впереди еще много работы. Продолжаем укреплять украинную оборону и обеспечивать военных всем необходимым", - подчеркнул министр обороны.

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В Раде рассказали, что было отклонено семь проектов постановлений, предлагавших отменить решение о принятии Закона об изменениях в Госбюджет.

Теперь этот закон для вступления в силу должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 10 июня парламент принял во втором чтении законопроект №15224 об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны на 1,56 триллиона гривен.

Благодаря этому документу общие оборонные расходы Украины достигли рекордных 4,4 триллиона гривен.

Отметим, что большая часть этих средств - 2,3 триллиона гривен - предусмотрена на закупку вооружения и военной техники. Более 1,45 триллиона гривен будет направлено на выплату зарплат военнослужащим.

Главным источником финансирования стала финансовая помощь Европейского Союза.

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