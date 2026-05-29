Зарплаты в Украине взлетели на 20%: где искать самые высокие доходы и кто в аутсайдерах

В Украине зафиксировали заметную динамику медианных зарплат, однако темпы роста в регионах существенно отличаются. Аналитика рынка за апрель 2026 года указывает на смену лидеров и стагнацию в прифронтовых зонах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз OLX.
Главное:
Максимальный прирост медианной заработной платы, составивший +20%, продемонстрировали Винница, Хмельницкий и Ивано-Франковск. В этих городах показатели достигли 27 тыс. грн, 27 тыс. грн и 30 тыс. грн соответственно.
Хотя темпы роста у лидеров выше, самую высокую сумму "на руки" по состоянию на апрель 2026 года получают во Львове. Медианная зарплата там составляет 32,7 тыс. грн, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом.
В ТОП-3 городов с самыми высокими доходами также вошли:
Наименее динамичным оказался рынок труда Херсона. Там рост зарплат за год остановился на отметке +0,3%, фактически оставив уровень доходов на отметке 20 тыс. грн. Умеренно выросли зарплаты и в прифронтовых Сумах и Николаеве - на 16%, до 22 и 22,5 тыс. грн соответственно.
В целом эксперты отмечают, что рынок демонстрирует неравномерную картину: пока запад и центр страны показывают уверенный рост, остальные регионы вынуждены адаптироваться к сложным экономическим условиям.
