Зарплаты в Украине взлетели на 20%: где искать самые высокие доходы и кто в аутсайдерах

Главное: Медианные зарплаты в Украине за год выросли на 20% в ряде областных центров, лидерами стали Винница, Хмельницкий и Ивано-Франковск.

Где зафиксирован наибольший скачок

Максимальный прирост медианной заработной платы, составивший +20%, продемонстрировали Винница, Хмельницкий и Ивано-Франковск. В этих городах показатели достигли 27 тыс. грн, 27 тыс. грн и 30 тыс. грн соответственно.

Рейтинг зарплат: лидеры рынка

Хотя темпы роста у лидеров выше, самую высокую сумму "на руки" по состоянию на апрель 2026 года получают во Львове. Медианная зарплата там составляет 32,7 тыс. грн, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом.

В ТОП-3 городов с самыми высокими доходами также вошли:

Киев - 31,2 тыс. грн (+18% за год).

Ивано-Франковск - 30 тыс. грн (+20% за год).

Ровно - 28,5 тыс. грн (+19% за год).

Кто в аутсайдерах

Наименее динамичным оказался рынок труда Херсона. Там рост зарплат за год остановился на отметке +0,3%, фактически оставив уровень доходов на отметке 20 тыс. грн. Умеренно выросли зарплаты и в прифронтовых Сумах и Николаеве - на 16%, до 22 и 22,5 тыс. грн соответственно.

В целом эксперты отмечают, что рынок демонстрирует неравномерную картину: пока запад и центр страны показывают уверенный рост, остальные регионы вынуждены адаптироваться к сложным экономическим условиям.