Зарплаты в Польше 2026: в каких отраслях зарабатывают больше всего и где доходы растут

В Польше быстрее всего растут зарплаты в сфере логистики и складских услуг. За год оплата труда там увеличилась на 8,1%, в то время как в большинстве других отраслей темпы повышения были ниже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.
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В мае средняя зарплата в логистике достигла 9 522 злотых брутто. Второе место по темпам роста заняло производство другого транспортного оборудования, где зарплаты за год увеличились на 7,1% и достигли 10 482 злотых.
Также существенное повышение зафиксировали в:
В то же время медленнее зарплаты росли в производстве пищевых продуктов - всего на 3,1% за год (до 7704 злотых). Умеренное повышение также наблюдалось в мебельной промышленности (+4,3%), автомобилестроении (+4,4%) и металлургии (+4,7%).
По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, сейчас польский рынок труда уже не демонстрирует одинаковый подход к повышению зарплат во всех секторах.
"Там, где спрос растет, компании и дальше конкурируют за работников повышением зарплат. Зато там, где производство или продажи остаются слабыми, работодатели переходят к политике контроля расходов", - пояснил он.
Аналитики увязывают высокие темпы роста зарплат с дефицитом работников и активным развитием складской инфраструктуры.
По данным Colliers, в первом квартале 2026 года валовой спрос на складские площади в Польше вырос более чем на 40% в годовом исчислении. Поэтому компании вынуждены активнее конкурировать за персонал и чаще обращаются в агентства по трудоустройству.
В то же время, эксперты отмечают, что в целом зарплатная гонка в Польше замедляется. В мае средняя зарплата в бизнес-секторе составила 9 173,2 злотых брутто, что на 5,8% больше, чем год назад.
По прогнозам Gremi Personal, во второй половине года работодатели будут в основном повышать зарплаты только для самых дефицитных профессий, а не для всех работников.
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