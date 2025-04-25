Зарплаты украинцев стремительно растут: чего ждать в 2025 году

Зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 23,2%. НБУ ожидает, что темпы постепенно замедлятся, но останутся высокими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2025 года).

Согласно обновленному макропрогнозу НБУ, в 2025 году средняя зарплата украинцев вырастет на 17%.



"Несоответствия между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы в условиях оживления экономической активности будут обусловливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе", - говорится в обзоре. По данным НБУ, это будет иметь наибольший инфляционный эффект в текущем году.

Однако НБУ ожидает замедления темпов роста заработных плат из-за постепенного выравнивания дисбалансов на рынке труда.

"Хотя благодаря определенному увеличению предложения рабочей силы поиск работников облегчился, дефицит рабочей силы остается основной проблемой бизнеса и стимулирует дальнейшее повышение зарплат", - говорится в документе.

По данным НБУ, реальные зарплаты росли быстрее, чем производительность в экономике, учитывая длительное сохранение диспропорций на рынке труда. Однако в последующие годы влияние этого фактора смягчится, соответственно, темпы повышения зарплат замедлятся, что обусловит более низкое давление на цены.

"Возвращение мигрантов будет происходить постепенно, поэтому дефицит рабочей силы будет сохраняться на прогнозном горизонте. Это будет стимулировать дальнейшее увеличение зарплат темпами выше, чем рост производительности, что будет повышать инфляционное давление. Также это в дальнейшем будет сдерживать восстановление экономики из-за недостатка рабочей силы", - говорится в обзоре.

Обновленный прогноз НБУ

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

В 2024 году номинальная зарплата выросла на 23,2%, реальная - на 15,6%.

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит на 17,07% (предыдущий прогноз за январь - 16,7%), реальной - на 3,9% (3,8%).

НБУ ожидает, что в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 9,4%, реальная - на 3,3%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,8%, реальная - на 3,5%.