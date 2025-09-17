Сотни тысяч учителей получат дополнительные выплаты: какие сроки и условия
Кабинет министров Украины принял решение о распределении 6,2 млрд гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам. Средства пойдут на доплаты учителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
Отмечается, что 6,2 млрд гривен пойдут на доплаты педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, которые работают в неблагоприятных условиях.
Получат выплаты более 409 тысяч учителей по всей Украине.
Период выплат - сентябрь-декабрь 2025 года.
Доплаты учителям
Напомним, недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Кабинет министров утвердил новые правила выплат для педагогических работников. Изменения коснулись ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение.
По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада. Сейчас эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, также внесены изменения в порядок выплаты надбавок за выслугу лет. В стаж педагогической работы теперь будут засчитываться периоды работы на ряде должностей, которые ранее были исключены из перечня. Это позволит большему количеству работников получать соответствующие надбавки.
Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявил об отсутствии средств для повышения зарплат учителям. Сейчас правительство выплачивает надбавки педагогам в размере 2 тысячи гривен в год.
Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Самые низкие зарплаты в образовании - 14 593 гривен, где за год зарплаты выросли на 17,3%.
Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.