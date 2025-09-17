Сотни тысяч учителей получат дополнительные выплаты: какие сроки и условия

Кабинет министров Украины принял решение о распределении 6,2 млрд гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам. Средства пойдут на доплаты учителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

Получат выплаты более 409 тысяч учителей по всей Украине.

Отмечается, что 6,2 млрд гривен пойдут на доплаты педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, которые работают в неблагоприятных условиях.

Доплаты учителям

Напомним, недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Кабинет министров утвердил новые правила выплат для педагогических работников. Изменения коснулись ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение.

По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада. Сейчас эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, также внесены изменения в порядок выплаты надбавок за выслугу лет. В стаж педагогической работы теперь будут засчитываться периоды работы на ряде должностей, которые ранее были исключены из перечня. Это позволит большему количеству работников получать соответствующие надбавки.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявил об отсутствии средств для повышения зарплат учителям. Сейчас правительство выплачивает надбавки педагогам в размере 2 тысячи гривен в год.

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Самые низкие зарплаты в образовании - 14 593 гривен, где за год зарплаты выросли на 17,3%.

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.