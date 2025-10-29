ua en ru
В Украине запускают экосистему "Обрій" для безработных: детали

Киев, Среда 29 октября 2025 22:13
В Украине запускают экосистему "Обрій" для безработных: детали Иллюстративное фото: в Украине заработает экосистема для безработных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине заработает экосистема "Обрій", в рамках которой безработные смогут получить необходимую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

"Обрій"

По ее словам, правительство поддержало запуск экосистемы "Обрій". В ее рамках через "Дію" украинцы смогут:

  • зарегистрировать статус безработного;
  • оформить помощь;
  • официально уволиться на временно оккупированных территориях;
  • получить грант в размере до 15 тысяч гривен на переквалификацию.

Премьер уточнила, что система "Обрій" будет автоматически определять, кто потерял работу, подбирать вакансии по навыкам, опытом и локации при помощи искусственного интеллекта.

По ее словам, аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать потребности в навыках.

К такой системе должны подключиться все ключевые государственные институции. Администратором будет Государственная служба занятости.

Новая поддержка безработных

Также Свириденко уточнила, что теперь в случае, если человек в течение 60 дней после потери работы не устроился на новую, карьерные советники Службы занятости будут анализировать рынок и предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или грант.

Это будет происходить еще до получения статуса безработного.

Напомним, ранее Государственная служба занятости сообщала о том, что с начала года только 0,1% безработных украинцев снялись с учета по причине мобилизации. Речь о 119 украинцах.

В целом в Госслужбу занятости в этом году обратилось около 144 тысяч человек. Это почти на 4% больше по сравнению с прошлым годом.

