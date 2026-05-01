Зарплаты госслужащих выросли: где платят почти 100 тысяч гривен

13:25 01.05.2026 Пт
2 мин
На уровень оплаты труда значительно влияет уровень ведомства
aimg Валерий Ульяненко
Фото: зарплата госслужащих в марте выросла по сравнению с февралем (Виталий Носач, РБК-Украина)

В марте 2026 года средняя зарплата в центральных органах власти достигла почти 59 тысяч гривен, а количество госслужащих в Украине сократилось.

По данным Минфина, уровень оплаты труда в марте существенно отличался в зависимости от уровня ведомства.

Для работников аппаратов центральных органов исполнительной власти он составлял 58,64 тыс. гривен. В то же время на областном уровне этот показатель составил 35,8 тыс. гривен.

В ведомстве уточняют, что в эти суммы входят не только базовые оклады, но и единовременные выплаты. В частности, речь идет о материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, компенсации за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении.

Зарплаты в марте выросли

В марте зарплаты выросли у всех госслужащих по сравнению с февралем. Например, работники Антимонопольного комитета начали получать 95,9 тыс. грн вместо 93,5 тыс. грн. Чуть меньше платят работникам НКРЭКУ - 95,3 тыс. грн (вместо 92 тыс. грн в феврале).

Фото: средняя зарплата госслужащих в феврале (mof.gov.ua)

Существеннее выросла зарплата в Счетной палате - с 76,3 тыс. грн до 80,8 тыс. грн, и Аппарате Верховной Рады - с 73,5 тыс. грн до 79 тыс. грн.

Фото: средняя зарплата госслужащих в марте (mof.gov.ua)

Численность госслужащих

Общее количество работников государственных органов, которым фактически начислили зарплату в марте, составило 165,4 тыс. человек. Это на 2,2 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего количества госслужащих:

  • 108 тыс. человек работают в центральных органах исполнительной власти всех уровней;
  • 34,2 тыс. человек - в органах судебной власти;
  • 23,2 тыс. человек - в местных государственных администрациях.

Отмечается, что эта статистика не учитывает работников сектора безопасности и обороны.

Напоминаем, что в марте 2026 года средний уровень заработной платы в Украине достиг 30 356 гривен, увеличившись на 7,2% по сравнению с показателем за февраль.

Кроме того, в 2026 году в Украине выросли зарплаты в рабочих профессиях - иногда до более 60 тысяч гривен. В то же время общее количество вакансий сократилось.

Больше по теме:
Министерство финансов УкраиныЗарплата в Украине