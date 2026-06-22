ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

AI-агент в электронном кабинете плательщика должен появиться до конца этого года

13:30 22.06.2026 Пн
2 мин
Налоговая служба за счет средств международных доноров модернизирует цифровой кабинет и интегрирует в него искусственный интеллект для упрощения процедур
aimg Александр Бердинских aimg Олег Хомчук aimg Анастасия Мацепа
AI-агент в электронном кабинете плательщика должен появиться до конца этого года Фото: AI-агент для налогоплательщиков запустят в этом году (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине к концу 2026 года планируется запустить обновленный Электронный кабинет налогоплательщика. Главной инновацией модернизированного сервиса станет интеграция искусственного интеллекта, в частности специального AI-агента.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Главное:

  • Полностью модернизировать Электронный кабинет налогоплательщика хочет Государственная налоговая служба до конца 2026 года.
  • В сервис будет интегрирован искусственный интеллект - AI-агент, который будет помогать пользователям ориентироваться в налоговом законодательстве.
  • Проект реализуется за счет международных доноров из Швейцарии и Европейского Союза.
  • Цифровизация является частью стратегии преобразования ГНС в сервисную службу и выполнения условий евроинтеграции.

По словам главы ГНС, в настоящее время ведомство совместно с партнерами из Фонда "Восточная Европа" завершает функциональный аудит кабинета. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Швейцарской Конфедерации и программы EU4PFM.

Главная задача внедрения искусственного интеллекта - упростить взаимодействие граждан и бизнеса с государством, сделав интерфейс максимально клиентоориентированным. В частности, AI-агент будет действовать как навигатор.

"Он будет помогать пользователю разобраться во всех тонкостях налогового законодательства и процедурах, найдет нужную форму или информацию в базах данных. Чтобы человек интуитивно понимал, что ему нужно, и не был перегружен ненужной информацией", – пояснила Леся Карнаух.

Руководитель ведомства подчеркнула, что ГНС стремится изменить восприятие налоговой службы как репрессивного органа.

Цель цифровизации заключается в создании комфортных условий, когда уплата налогов будет происходить буквально "в один клик" без лишней потери времени на поездки или бумажную бюрократию.

"Чем выше уровень доверия между людьми и к государству, тем более автоматизирован сервис и проще налоговое администрирование... Мы преобразуем ГНС в сервисную службу, где цифровизация – это удобство, а не давление", – отметила глава ГНС.

Она также добавила, что автоматизация и внедрение искусственного интеллекта являются четкими требованиями евроинтеграции Украины и прописаны в Национальной стратегии доходов.

Подобный опыт использования большого количества автоматизированных сервисов уже позволил странам Балтии, в частности Эстонии, существенно сократить количество дорогостоящих и изнурительных для бизнеса налоговых аудитов.

Читайте также: ТОП-10 реформ в области цифровизации налогообложения

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Государственная налоговая служба Финансы Налоги
Новости
В части Киева пропал свет
В части Киева пропал свет
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух