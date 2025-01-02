Зарплаты чиновников выросли на 60%: свежий рейтинг по ведомствам

В сравнении с январем средняя насчитанная зарплата 21,7 тысяч чиновников выросла на 61%. В начале года она составила 38,6 тысяч гривен.

Таким образом, зарплата чиновников в 3,4 превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет. В среднем ее работники получают зарплату в 118,7 тысячи гривен. В комитете работает 268 человек. Зарплата руководства одна из самых высоких - 215,0 тысяч гривен.

В Министерстве юстиции, которое недавно допустило взлом государственных реестров, получают на руки 100,5 тысячи гривен (997 человек).

В Центральной избирательной комиссии, которая фактически не имеет работы во время войны из-за отсутствия выборов, зарплата составляет 97,2 тысячи гривен (248 человек). Зарплата руководства - самая высокая: 18 человек получают в среднем 310,3 тысячи гривен в месяц.

В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата 65,5 тысячи гривен. Фактическая численность работников, получающих зарплату, – 672 человек. Руководству платят 132,9 тысячи гривен.

Чиновники в Украине

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работало 169 тысяч человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тысяч человек.

В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд гривен в год.