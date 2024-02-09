В Украине сократилось количество чиновников: в каких ведомствах их больше всего
Министерство финансов обновило информацию о численности работников аппаратов государственных органов. По состоянию на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
По данным министерства, в течение 2023 года фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.
По данным Минфина, наибольшая численность работников была в Пенсионном фонде - 21 570 человек и Государственной налоговой службе - 20 625 человек.
Далее следуют Министерство юстиции – 11 789 человек, Государственная таможенная служба – 9 768 человек и Государственная казначейская служба – 9 768 человек.
В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей работает 6 843 человек, в Госстате - 3 969 человек.
Изменение количества
С начала 2023 года больше всего уменьшилось количество работников:
- Государственной налоговой службы (-2,6 тыс. человек);
- Госпродпотребслужбы (-927 человек);
- аппаратов местных и апелляционных судов (-773);
- Госказначейства (-720 человек);
- Госгеокадастра (-492 человека).
В то же время увеличилась численность работников:
- Пенсионный фонд (+1,3 тыс. человек);
- Минюста (+434 человека);
- БЭБ (+377 человек).
Новая система оплаты
Как отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, с 1 января ряд ввел новые условия оплаты труда госслужащих на основе грейдов.
"Эта реформа назревала давно и была требованием наших международных партнеров. Кроме того, с 1 апреля будут сокращены вакантные должности работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти", - сказал он.
Всего в органах государственной власти по состоянию на начало 2024 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 21 служба (в конце 2023 создана Государственная служба Украины по делам детей), 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.
Напомним, в декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд. гривен в год.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль , теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% – премии.
Одновременно с 1 января правительство сокращаем количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.