Официальная зарплата украинцев выросла на 3,5 тысяч гривен: сколько платили осенью 2024 года

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2024, который учитывается для расчета пенсии. За последний год зарплаты выросли почти на четверть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила:

январь – 14 974,56 гривен

февраль – 15 267,60 гривен

март – 15 433,98 гривен

апрель – 16 847,98 гривен

май – 17 178,87 гривен

июнь – 18 806,63 гривен

июль – 17 346,90 гривен

август – 17 001,36 гривен

сентябрь – 18 020,86 гривен.

Таким образом, в сентябре 2024 по сравнению с сентябрем 2023 средняя зарплата выросла на 24,1% (на 3 502,48 гривен). Официальный уровень инфляции за год составил 8,6%.

Следует отметить, что данные ПФУ о зарплате для пенсии отличаются от информации Госстата о средней зарплате штатных работников. По данным Госстата, средняя зарплата во втором квартале составила 20 963,8 гривны. Госстат пока не обнародовал данные и за третий квартал 2024 года.

Прогнозы по зарплатам

Министерство экономики изменило ожидания роста заработных плат в 2024 году. Ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

НБУ ожидает, что в 2024 году номинальная зарплата вырастет на 21,0%, реальная – на 14,0%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 16,0%, реальная – на 6,5%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,9%, реальная – на 2,9%.