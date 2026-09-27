Увольнение "по собственному желанию" под давлением: юрист рассказал, как защитить свои права

Работодатель не имеет права заставлять работника увольняться по собственному желанию. Если работник сталкивается с давлением, ему следует зафиксировать такие действия и собрать доказательства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко .

Как доказать давление работодателя

По общему правилу работодатель не имеет права заставить работника уволиться по собственному желанию. Если работодатель оказывает давление с требованием уволиться, работнику необходимо собрать доказательства такого давления.

Это могут быть зафиксированные разговоры, официальные документы, переписка в мессенджерах, электронной почте и т.д.

Если под давлением работодателя работник все же уволился по собственному желанию, он имеет право обратиться с жалобой на действия работодателя в Государственную службу Украины по труду.

Также работник может обжаловать такое увольнение в суде как произошедшее под давлением работодателя и не соответствующее его волеизъявлению.