ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Каким специалистам проще найти работу в Украине: данные по областях

09:06 08.10.2026 Чт
4 мин
aimg Татьяна Веремеева
Каким специалистам проще найти работу в Украине: данные по областях Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Рынок труда в Украине имеет общие тенденции, однако потребность в работниках заметно отличается в зависимости от региона. В августе 2026 года в одних областях больше всего искали людей на производство, в других - в логистике, торговле или сфере услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Где больше всего вакансий

Самым активным остается рынок труда Киевской области - здесь зафиксировали самое большое в Украине количество вакансий и отзывов на них.

В августе работодатели чаще всего искали работников в сфере розничной торговли, продаж и закупок - было более 6,5 тыс. вакансий. Медианная зарплата в этой категории составила 29,7 тыс. гривен , что является самым высоким показателем среди регионов Украины для этой сферы.

На втором месте - производство и рабочие специальности, где медианная зарплата составляла 35 тыс. гривен.

В то же время во многих центральных и северных областях именно производственные профессии стали наиболее востребованными. Речь идет о Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях. Здесь медианные зарплаты для таких работников составляли 25-29 тыс. гривен.

Также работодатели активно искали специалистов в логистике, складах и в доставке. В этих регионах медианные зарплаты в категории составляли 28-32 тыс. гривен.

Читайте также: Зарплаты растут, а кандидатов не становится больше: где работодатели не могут закрыть вакансии

Какие работники нужны на западе Украины

В западных областях больше всего вакансий в четырех из восьми проанализированных регионов пришлось на логистику, склад и доставку. Речь идет о Волынской, Закарпатской, Ровенской и Тернопольской области.

На Закарпатье количество таких вакансий за год выросло на 13%. Медианные зарплаты в логистике в западных областях составили 33-40 тыс. гривен в зависимости от региона.

В то же время во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях больше всего работников искали в сфере производства и рабочих специальностей. На Львовщине спрос на таких специалистов за год вырос на 35%.

Черновицкая область отличается от других регионов запада: здесь лидером по количеству вакансий стала розничная торговля, продажи и закупки.

В целом среди основных направлений спроса в западных областях остаются производство, логистика, торговля, гостинично-ресторанный бизнес и строительство.

Что происходит на юге

В южных и юго-восточных областях количество вакансий в целом ниже из-за ситуации с безопасностью. В то же время, больше всего предложений сосредоточено в Днепропетровской и Одесской областях - одних из крупнейших экономических центров страны.

Здесь среди лидеров по количеству вакансий - производство и рабочие специальности, а также логистика.

В Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях работодатели чаще всего искали именно производственных работников. Медианная зарплата составляла 26-30 тыс. гривен, причем самой высокой она была в Одесской области.

В Одесской области количество вакансий в этой категории за год выросло примерно на 9%.

В Херсонской области лидером стала логистика, склады и доставка - количество вакансий здесь за год выросло на 11%. Аналогичная ситуация наблюдалась в Николаевской области, где количество таких предложений увеличилось на 8%.

При этом Херсонщина отличается спросом на работников HoReCa: гостинично-ресторанный бизнес и туризм занимают второе место по количеству вакансий, а медианная зарплата в этой сфере составляет 13 тыс. гривен.

Ситуация на рынке труда Сумщины и Харьковщины

На рынках труда Сумской и Харьковской областей ситуация отличается.

В Сумской области количество вакансий ниже, а по сравнению с августом 2025 года преобладает негативная динамика. Ближайшие по количеству объявлений три сферы: логистика, производство и розничная торговля.

В Харьковской области работодатели более активны. Здесь также лидируют производство, розничная торговля и логистика. При этом количество вакансий в производстве за год выросло на 9% , в торговле - на 11% , а в логистике - на 5% .

Несмотря на разную динамику количества вакансий, медианные зарплаты в обеих областях за год выросли.

На Сумщине больше повысилась медианная зарплата в сфере строительства и облицовочных работ - на 19%, до 30 тыс. гривен.

В Харьковской области больше выросли зарплаты в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме - на 16%, до 22 тыс. гривен.

Какие профессии нужны больше всего

Исследование показывает, что в большинстве регионов повторяется одна и та же группа наиболее востребованных сфер: производство, логистика, торговля, строительство и HoReCa.

В то же время, конкретный лидер зависит от региона. На это влияют особенности местной экономики и ситуация с безопасностью.

При этом даже там, где общее количество вакансий остается невысоким, работодатели продолжают повышать зарплаты, конкурируя за работников.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за дефицита кадров работодатели все чаще привлекают работников на нетипичные для них вакансии. В частности, растет спрос на людей в декрете. Больше всего вакансий прибавилось для копирайтеров, комплектовщиков, охранников, нянь и курьеров.

Также мы рассказывали, что за последние четыре года в Украине значительно вырос спрос на рабочие профессии. В 2026 году среди наиболее востребованных были продавцы, водители, разнорабочие, грузчики и повара, а самые высокие медианные зарплаты предлагали руководителям отделов продаж, штукатурам, фасадщикам, плиточникам и каменщикам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Зарплата в Украине Работа в Украине
Новости
Одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" подверглось атаке: на месте пожар
Одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" подверглось атаке: на месте пожар
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры