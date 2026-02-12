Зарплата от 30 до 50 тысяч гривен: четверть украинцев сменят работу ради более высоких доходов

Более половины украинцев рассматривают возможность сменить сферу деятельности в 2026 году, а каждый четвертый уже имеет конкретный план перехода. Основной мотивацией стал поиск более высокого заработка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Работа.
Почти 26% украинцев планируют сменить профессию или сферу деятельности в 2026 году, еще 60% допускают такую возможность. Главная причина - желание получать более высокую заработную плату.
Наиболее желаемый уровень дохода для украинцев - 20-30 тысяч гривен (34% опрошенных). Еще 29% готовы работать за 10-20 тысяч гривен, 20% ориентируются на 30-50 тысяч гривен, а 11% хотели бы зарабатывать более 50 тысяч гривен. Лишь 6% считают приемлемым доход до 10 тысяч гривен.
В то же время фактические доходы большинства респондентов остаются в нижнем и среднем диапазонах:
Кроме зарплаты, украинцы обращают внимание на атмосферу в коллективе - 55% назвали важными хорошие отношения с коллегами и поддержку руководства.
Также среди ключевых критериев:
Карьерный рост важен для 22% опрошенных, возможность обучения за счет компании - для 21%. Зато корпоративные ценности и социальная ответственность имеют значительно меньшее влияние на выбор работы.
Среди тех, кто рассматривает смену профессии, 72% назвали главной мотивацией высокий доход. Другие причины:
Самой перспективной сферой украинцы считают торговлю и продажи (55%). Далее следуют маркетинг, реклама и PR (22%), клининг и домашний персонал (20%).
Также среди перспективных направлений респонденты назвали транспорт и логистику, производство и инженерию (по 13%), образование (12%) и здравоохранение (11%).
Исследование проведено в январе 2026 года среди 892 респондентов из разных регионов Украины.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине растет спрос на дистанционную работу и гибкий график. В конце 2025 года количество откликов на такие вакансии увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом. Наибольший интерес зафиксирован в сфере торговли, строительства и среди начинающих без опыта.
Также мы рассказывали, что в 2025 году украинский рынок труда окончательно стал "рынком кандидата". Медианная зарплата выросла на 23% - до 25 тысяч гривен, однако дефицит кадров только усилился. Больше всего подорожал труд комплектовщиков, пекарей, каменщиков и менеджеров в сфере HoReCa, а количество вакансий в Силах обороны выросло втрое.
Аналитики прогнозируют, что в 2026 году компаниям придется еще активнее повышать зарплаты и привлекать новые категории работников.