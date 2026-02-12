RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Зарплата от 30 до 50 тысяч гривен: четверть украинцев сменят работу ради более высоких доходов

Фото: Собеседование при трудоустройстве (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Более половины украинцев рассматривают возможность сменить сферу деятельности в 2026 году, а каждый четвертый уже имеет конкретный план перехода. Основной мотивацией стал поиск более высокого заработка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Работа.

Читайте также: Работа в Украине: где платят десятки тысяч гривен, а кто вынужден выживать на минимум

Почти 26% украинцев планируют сменить профессию или сферу деятельности в 2026 году, еще 60% допускают такую возможность. Главная причина - желание получать более высокую заработную плату.

Какую зарплату считают приемлемой

Наиболее желаемый уровень дохода для украинцев - 20-30 тысяч гривен (34% опрошенных). Еще 29% готовы работать за 10-20 тысяч гривен, 20% ориентируются на 30-50 тысяч гривен, а 11% хотели бы зарабатывать более 50 тысяч гривен. Лишь 6% считают приемлемым доход до 10 тысяч гривен.

В то же время фактические доходы большинства респондентов остаются в нижнем и среднем диапазонах:

  • 29% получают 10-20 тысяч гривен;
  • 26% - 20-30 тысяч;
  • 18% - до 10 тысяч гривен.

Что важно при выборе работы

Кроме зарплаты, украинцы обращают внимание на атмосферу в коллективе - 55% назвали важными хорошие отношения с коллегами и поддержку руководства.

Также среди ключевых критериев:

  • баланс между работой и личной жизнью - 48%;
  • гибкий или гибридный график - 44%;
  • надежность компании - 41%;
  • конкурентная зарплата - 35%;
  • социальные гарантии - 29%;
  • официальное трудоустройство - 28%.

Карьерный рост важен для 22% опрошенных, возможность обучения за счет компании - для 21%. Зато корпоративные ценности и социальная ответственность имеют значительно меньшее влияние на выбор работы.

Почему хотят менять профессию

Среди тех, кто рассматривает смену профессии, 72% назвали главной мотивацией высокий доход. Другие причины:

  • вынужденные обстоятельства (война, сокращение, закрытие компании) - 31%;
  • интерес к новой сфере - 28%;
  • выгорание - 25%;
  • изменение жизненных обстоятельств - 20%;
  • отсутствие перспектив развития - 19%.

Какие сферы считают перспективными

Самой перспективной сферой украинцы считают торговлю и продажи (55%). Далее следуют маркетинг, реклама и PR (22%), клининг и домашний персонал (20%).

Также среди перспективных направлений респонденты назвали транспорт и логистику, производство и инженерию (по 13%), образование (12%) и здравоохранение (11%).

Исследование проведено в январе 2026 года среди 892 респондентов из разных регионов Украины.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине растет спрос на дистанционную работу и гибкий график. В конце 2025 года количество откликов на такие вакансии увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом. Наибольший интерес зафиксирован в сфере торговли, строительства и среди начинающих без опыта.

Также мы рассказывали, что в 2025 году украинский рынок труда окончательно стал "рынком кандидата". Медианная зарплата выросла на 23% - до 25 тысяч гривен, однако дефицит кадров только усилился. Больше всего подорожал труд комплектовщиков, пекарей, каменщиков и менеджеров в сфере HoReCa, а количество вакансий в Силах обороны выросло втрое.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году компаниям придется еще активнее повышать зарплаты и привлекать новые категории работников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Работа в Украине