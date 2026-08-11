"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном

Главное: Непрерывность курса: Смена премьер-министра в Лондоне не повлияет на внешнюю политику – посол подтвердил полную преданность Великобритании поддержке Украины.

Смена премьер-министра в Лондоне не повлияет на внешнюю политику – посол подтвердил полную преданность Великобритании поддержке Украины. Преимущество на стороне Украины: По оценке Лондона, стратегическое положение РФ в войне слабеет из-за успешных украинских ударов по Крымскому мосту, НПЗ и объектам в глубоком тылу.

По оценке Лондона, стратегическое положение РФ в войне слабеет из-за успешных украинских ударов по Крымскому мосту, НПЗ и объектам в глубоком тылу. Военно-промышленный партнер: Великобритания стремится строить долгосрочные отношения с украинским ОПК для совместного производства и разработки беспилотников.

Великобритания стремится строить долгосрочные отношения с украинским ОПК для совместного производства и разработки беспилотников. Дипломатическое лоббирование: Лондон не имеет собственных систем Patriot, но может убеждать других союзников передать Украине больше ракет к ним.

Лондон не имеет собственных систем Patriot, но может убеждать других союзников передать Украине больше ракет к ним. Гарантии мира: По мнению посла, ключом к безопасности Украины являются мощные ВСУ, развитый оборонный сектор и присутствие европейского военного контингента.

РБК-Украина встретилось с послом Великобритании в Украине, когда не прошло и месяца с назначения нового премьер-министра в Лондоне. Закономерно, что большая часть разговора с ним была посвящена возможным изменениям во внешней политике королевства с приходом Энди Бернема. Но этим не ограничилось.

Велика Британия и другие члены НАТО сталкиваются с вызовами безопасности на всем восточном фланге НАТО – от Финляндии до Румынии и Турции. Главный их источник – агрессивная позиция России с перспективой вторжения на территорию одной из стран Альянса, где, к слову, размещены и войска Великобритании.

Посол Нил Кромптон подтверждает, что Лондон настроен прежде всего на сдерживание Кремля от агрессивных действий. В то же время замысел заключается в том, чтобы британские войска, в частности в Эстонии, "делали все необходимое с учетом обстоятельств, сложившихся на тот момент".

Помимо этого, возможности Украины в современной войне уже давно превратили Киев из просителя военной помощи в донора, который может делиться собственными разработками с партнерами.

Поэтому в дополнение ко всем другим измерениям партнерства между обеими странами именно оборонное сотрудничество остается приоритетным, по словам посла Кромптона. Идея состоит в том, чтобы построить "долгосрочные партнерские отношения, где часть производства будет происходить здесь, а часть – в Великобритании".

– Со сменой британского правительства, что именно изменится во внешней политике Лондона, а что останется без изменений?

– В определенном смысле изменений не произошло – это все еще правительство лейбористов, но, конечно, сменился премьер-министр, и у нас новый кабинет министров. И мы все еще ждем, чтобы увидеть, где произойдут определенные коррективы во внутренней политике или, возможно, в некоторых аспектах внешней политики. Но я считаю, что во внешней политике, и особенно в политике в отношении Украины, акцент делается на ее непрерывности.

Думаю, первым мировым лидером, с которым пообщался Энди Бернем, был Дональд Трамп, но первым европейским лидером, с которым он пообщался, был президент Зеленский – это произошло в его первый день на должности, когда все были очень заняты. Первым иностранным лидером, посетившим Великобританию, был президент Зеленский в позапрошлый понедельник. Я был там, и Энди Бернем заявил, что в политике изменений не будет, мы полностью преданы поддержке Украины.

И, насколько мне известно, министр обороны разговаривал с министром обороны Хмарой. Министр иностранных дел имел встречу с Андреем Сибигой в Лондоне, он также разговаривал с ним. Поэтому я ожидаю мощную политическую поддержку Украины не только со стороны партии, но и со стороны британской общественности.

Так что я считаю, что политика будет продолжаться, как и раньше.

– На протяжении своей политической карьеры новый премьер-министр больше сосредоточивался на внутренних вопросах, а не на внешней политике. Будет ли это иметь какие-то последствия для Украины?

– Лично я в этом сомневаюсь. Насколько я помню, все премьер-министры прежде всего сосредоточиваются на внутренней политике. Это составляет примерно две трети их должностных обязанностей. Но затем, когда они вступают в должность, они обнаруживают, что должны больше привлекаться к внешней политике.

У нас появился новый министр иностранных дел, но Энди Бернем оставил на должности советника по вопросам национальной безопасности из предыдущего правительства Джонатана Пауэлла, который играл важную роль в таких вопросах, как ситуация в Украине и проблемы на Ближнем Востоке. Поэтому я считаю, что Украине и внешней политике будут уделять столько же внимания, сколько и раньше.

– Министр обороны Вес Стритинг недавно отказался гарантировать выделение 3% ВВП на оборону до 2030 года. Создает ли это риски для совместных оборонных проектов Великобритании и Украины?

– Не думаю. То есть, обязательство по достижению уровня расходов на оборону в размере 3% ВВП существует.

Единственный спор касается того, когда мы этого достигнем. И я считаю, что мы прошли через долгую и сложную дискуссию относительно нашего плана инвестиций в оборону, который на данный момент согласован. Но для этого все еще нужно найти определенные дополнительные средства.

Итак, у нас новый министр обороны, новый министр финансов. Поэтому когда я прочитал высказывание министра обороны, он не говорил, что это невозможно. Он просто не хотел брать на себя обязательства, пока не выполнена вся подготовительная работа.

Так что направление движения четкое.

– Есть ли какие-то планы о визите Энди Бернема в Киев?

– Мы надеемся, что да. Думаю, президент Зеленский, безусловно, пригласил премьер-министра в Украину. Он занимает эту должность всего три недели.

Так что ему нужно определиться с приоритетами. Но, по моему мнению, намерение состоит в том, чтобы совершить визит как можно скорее.

– А возможен ли визит короля в Украину в будущем?

– Думаю, об этом надо спросить самого короля. Король уже посещал Украину раньше, много лет назад, когда был принцем Уэльским. Так что он действительно проявляет к этому пристальный интерес.

Я не знаю, сколько встреч он имел с президентом Зеленским. Предполагаю, что их было больше, чем с любым другим иностранным лидером. Так что эта тема ему не безразлична. А президент Зеленский публично заявил, кажется, после их последнего визита в Лондон, что пригласил его. Так что посмотрим.

– Господин посол, ранее вы отмечали, что, по вашему мнению, стратегические позиции России слабеют. Так с точки зрения Лондона, кто на данный момент обладает инициативой на поле боя и в войне в целом? И на чьей стороне сейчас играет время?

– Это хороший вопрос. Когда я раньше говорил, что стратегические позиции России слабеют, я имел в виду два аспекта. Итак, есть, если хотите, прямое противостояние между Украиной и Россией.

Я приехал сюда в конце октября прошлого года. На основе моего анализа ситуации, который разделяют мои коллеги в Лондоне, мне кажется, что в течение последних нескольких месяцев, скажем, с конца зимы, которая, очевидно, является очень сложным периодом, траектория войны изменилась. Поэтому я считаю, что это имеет три аспекта.

Думаю, на поле боя, на востоке, в Донецкой области, продолжается война на истощение. Но, по моему мнению, Украина наносит российским войскам чрезвычайно большие потери. Да, я вчера прочитал, что, по словам начальников штабов, только в июле было убито или тяжело ранено 42 700 российских солдат.

Фото: посол Великобритании Нил Кромптон (инфографика РБК-Украина)

В мае и апреле эта цифра составляла 35 000. Думаю, в июне это количество было немного меньше. Когда распускается листва, солдатам немного безопаснее передвигаться.

Но это чрезвычайный показатель. Если я поищу в Google советские потери в войне в Афганистане, там указано, что погибло 15 000 человек.

Президент Путин очень ловко заявляет, что он быстро продвигается вперед. Но наш бывший начальник Генерального штаба когда-то сказал, что улитка на самом деле продвигалась быстрее, чем российские вооруженные силы. И это происходит за огромную цену. Но я считаю, что настоящее большое изменение заключается в усилении и влиянии украинских ударов средней и большой дальности.

Например, удары средней дальности в Крыму. Президент Путин был вынужден объявить чрезвычайное положение. Российские отдыхающие не едут в Крым.

Люди вынуждены уезжать. Это наносит реальный ущерб линиям военного снабжения. И Крым имеет значение для обеих сторон по разным причинам.

Но для россиян это "жемчужина в короне" войны. Поэтому я считаю, что для Москвы это политически сложная ситуация. И, как мы видим из новостей, это все не секрет.

Есть определенная эффективность в прекращении судоходства через Азовское море и Керченский пролив, что, на мой взгляд, является еще одним очень важным развитием событий. А новым измерением являются дип-страйки. Мне нравится, как об этом говорит президент Зеленский.

Он говорит, что Украина не хочет наносить удары по российскому гражданскому населению, но российские гражданские должны почувствовать политические последствия войны. Поэтому мы все видели парад (в Москве на 9 мая, – ред.) – указ президента Зеленского, который разрешил провести этот парад.

Фото: посол Великобритании Нил Кромптон (инфографика РБК-Украина)

Думаю, мы видели, что произошло на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Думаю, эти события имеют политический эффект. Вдруг война перестала быть чем-то отдаленным для общества в Москве и Санкт-Петербурге. Но мы также видели реальные последствия дип-страйков по российским нефтеперерабатывающим заводам и "теневому флоту". Это наносит ущерб российской экономике. И, опять же, это не секрет.

Мы знаем, что это наносит ущерб российской экономике, потому что россияне говорят об этом на повседневном уровне. Мы видели очереди за бензином в Москве и в других городах. Так что я считаю, что эти события имеют реальное влияние.

В определенном смысле жители Москвы немного чувствуют то, что вы чувствовали в течение последних четырех лет. Но, по моему мнению, сейчас кажется, что инициатива на стороне Украины. Конечно, здесь есть вызовы, связанные с противовоздушной обороной, нехваткой систем "Патриот" и войной в городах.

Но война в городах – это не односторонний процесс. Когда я впервые приехал в октябре, Путин продвигал нарратив, что Украина проигрывает, поражение неизбежно, так зачем вообще пытаться? А теперь, каждый раз, когда я открываю журнал "Foreign Affairs" или одно из этих международных изданий, там пишут о том, что Украина имеет преимущество. Так что я думаю, именно так мы это видим.

Думаю, вторая часть вашего вопроса касается именно стратегического положения России. По моему мнению, если в Москве сидеть и смотреть на события последних двух-трех лет – НАТО вдруг стало гораздо больше. В него вошли Швеция и Финляндия.

Европейские страны резко увеличивают свои расходы на оборону, чтобы противостоять вызову со стороны России. На недавнем саммите НАТО в Анкаре альянс обязался финансировать оборонный бюджет Украины в течение следующих двух лет. Это не краткосрочная инициатива.

И Путин, по моему мнению, теряет доверие в международном сообществе. Так что его не только считают не выигрывающим войну, но и потерявшим много... Я считаю, что его относительное стратегическое положение ухудшилось.

– Итак, в целом, по вашему мнению, время играет в нашу пользу?

– Да, я так думаю. Я бы сказал, что, по моему мнению, на данный момент вы имеете определенное преимущество.

Вы – большая страна, но против вас выступает очень большая страна. Но я считаю, что стратегия Украины правильная: нужно усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее вести серьезные переговоры, продемонстрировать, что она не сможет захватить весь Донбасс, как об этом заявляет, и оказывать на нее достаточное военное давление. А с помощью друзей – оказывать на нее достаточное экономическое давление через санкции, чтобы в конце концов Москва пришла к выводу, что ей нужно вести переговоры.

– Так что могло бы стать поворотным моментом, если таковой существует, чтобы заставить Россию начать содержательные переговоры?

– Мы, дипломаты, используем выражение "стратегическое терпение".

К сожалению, это война на истощение на поле боя, и я считаю, что это также своего рода война, соревнование между двумя военно-промышленными комплексами.

А украинский оборонно-промышленный сектор за последний год достиг впечатляющих успехов – как в сфере инновационного вооружения и стоимости, так и в количественном плане. Думаю, в этом году вы произведете 10 миллионов дронов.

Россия, конечно, реагирует на это, но у вас есть это качественное преимущество. У вас есть преимущество демократии и людей, которые мыслят инновационно. Это не статичная система. У вас есть умные люди, которые работают, обмениваются идеями и делают вещи по-другому. Так что, по моему мнению, вам нужно продолжать.

Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин пока хочет изменить стратегию. Но мы видим – будь то в социальных сетях, в "The Economist" или в международных СМИ – что в России все больше людей беспокоятся из-за расходов на войну.

Матери волнуются, что их сыновей могут мобилизовать. А что касается стратегии, то с чего-то надо начинать. Путин не избирается, поэтому он не перенимается опросами общественного мнения так, как это должны делать демократические лидеры, такие как президент Зеленский или ваши министры.

Но с чего-то надо начинать. И мы надеемся, что президент Трамп также говорил об изменении динамики на поле боя. Это будет одним из факторов.

Так что я думаю, что Украина – я уверен, что так и будет – проявит стратегическое терпение, будет демонстрировать решительность и, при поддержке союзников, будет продолжать давление, так что мы надеемся, что сможем достичь цели.

Как дипломат, я получаю зарплату за то, чтобы всегда видеть возможности, но мы также должны быть реалистами. И я считаю, что именно в этом заключается ваша стратегия: пытаться вести переговоры, но одновременно усиливать военное давление.

И я считаю, что в этом году вы действовали в этом направлении очень эффективно.

Фото: посол Великобритании Нил Кромптон (инфографика РБК-Украина)

– Россия все чаще нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО: Румынии, Польши, стран Балтии. Как Лондон определяет грань между провокациями, такими как запуск ракеты по Польше, и актом агрессии, требующим военного ответа со стороны НАТО?

– Мы соглашаемся с вашим анализом, что происходит ряд инцидентов. Имею в виду, что это происходит не только в этом году, а уже на протяжении многих лет. Люди используют разные термины: гибридная война, кибератаки и так далее.

И я считаю, что страны НАТО как отдельно, так и коллективно, в определенной степени инвестируют в укрепление своей обороны – будь то в сфере разведки или в киберпространстве, вплоть до военной сферы. Россия проводит испытания и, так сказать, "прощупывает почву", и я считаю, что НАТО коллективно регулярно обсуждает соответствующие меры реагирования.

Думаю, в Анкаре НАТО охарактеризовало Россию как долгосрочную угрозу безопасности Европы. Поэтому, по моему мнению, люди будут анализировать каждый инцидент и определять, какой военный ответ будет наиболее целесообразным, чтобы избежать эскалации конфликта с каждым днем.

– Вы довольны реакцией НАТО на недавнюю ситуацию в Польше? Как вы считаете, хватит ли этого, чтобы сдержать Путина от дальнейших провокаций? Он сидит в Кремле. Он что-то сделал. Он видит их реакцию. Хватит ли этой реакции – того, что сказали и сделали союзники по НАТО, – чтобы удержать его от дальнейших враждебных действий?

– Я знаю, что сейчас в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, ведутся многочисленные дискуссии о том, как лучше всего реагировать. И я считаю, что это похоже на игру в кошки-мышки.

Путин, я уверен, испытает ситуацию в другом регионе, и НАТО придется реагировать. Но я повторяю это в контексте того, что, по моему мнению, частично благодаря действиям Украины, а частично благодаря действиям НАТО как блока, стратегическое положение России со временем слабеет.

И, знаете, это создает свои собственные вызовы для Москвы.

– Как вы оцениваете риск и вероятность прямой российской агрессии против одной из стран-членов НАТО, особенно в Балтии? В ближайшие месяцы, годы.

– Я имею в виду, что это один из сценариев, и его много обсуждают. Знаете, мое личное ощущение заключается в том, что решимость НАТО защищать государства-члены Альянса сильна, и это было бы просчетом со стороны России. Но нам, конечно, не следует быть наивными, и мы должны не только готовиться к таким непредвиденным ситуациям, но и предотвращать их.

Поэтому я считаю, что у НАТО есть хороший, согласованный план, направленный именно на это. Это сложное время, и вы лучше кого-либо знаете, что сейчас очень непросто иметь дело с Россией.

– В Эстонии находится британский контингент в составе многонациональных оперативных сил. Готовы ли эти войска немедленно вступить в бой в случае агрессии, не дожидаясь консультаций на уровне НАТО? Как мы знаем, это может занять определенное время.

– Это гипотетический вопрос.

– Да.

– Они находятся там как для демонстрации поддержки Эстонии, так и для сдерживания российской агрессии. Поэтому замысел заключается в том, чтобы они делали все необходимое с учетом обстоятельств, сложившихся на тот момент.

– Ваш коллега, наш посол в Великобритании Валерий Залужный, только что попал на первые полосы газет. Он раскритиковал НАТО, заявив, что уже 12 лет слышит о том, что Украина станет членом НАТО, но, по его словам, этого никогда не произойдет.

Более того, он сказал, что нам это не нужно, поскольку стандарты НАТО устарели, и странам НАТО понадобится много времени, чтобы хотя бы достичь нынешнего уровня России. Что вы можете сказать по этому поводу? Имеет ли это для вас смысл?

– Я считаю, что НАТО является важным партнером Украины. Вопрос о возможности вступления Украины в НАТО имеет долгую историю. Позиция Великобритании заключается в том, что мы хотели бы, чтобы Украина присоединилась, но в рамках НАТО как блока по этому поводу нет консенсуса. Поэтому, по моему мнению, на ваш вопрос можно ответить двумя аспектами.

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Я считаю, что во время переговорного процесса в прошлом году все признали: чтобы мирное соглашение было устойчивым, украинцы должны верить, что на них больше не нападут. И у нас есть уроки Минска – не допустить, чтобы оккупация Крыма переросла в очередное полномасштабное вторжение.

Поэтому ключ к этому – надежные западные гарантии безопасности, и, по моему мнению, лучше всего о том, что это означает, высказался генеральный секретарь Марк Рютте во время своего визита в Украину и выступления в Верховной Раде. Я считаю, что первым элементом любых гарантий безопасности являются сильные Вооруженные силы Украины и оборонная промышленность, которые в течение длительного времени получают финансовую поддержку от Европы и других стран.

Я считаю само собой разумеющимся, что это произойдет. У вас самые большие и самые опытные вооруженные силы в Европе, а политическая приверженность Европы очевидна. Второй аспект, о котором он говорил, – это присутствие европейских войск на земле и самолетов в воздухе.

Эти обсуждения продолжаются в рамках коалиции решительных, а затем Рютте упомянул о поддержке со стороны США. В настоящее время переговоры не ведутся, но всем будет понятно, что гарантии безопасности должны быть частью этого процесса. Существует вопрос относительно отношений Украины с НАТО, и, по моему мнению, интересным является то, что сказал посол Залужный.

Он – бывший профессиональный военный, а сейчас – профессиональный дипломат. Ранее, когда мы впервые наладили партнерство между НАТО и Украиной, Украина стремилась перенимать стандарты НАТО и обеспечить взаимосовместимость. Думаю, сейчас все в НАТО осознают, что мы можем многому научиться у Украины.

Надеюсь, что естественным развитием событий станет укрепление этих партнерских отношений на военном уровне, а также – как мы видим – между различными компаниями, которые хотят перенять ваш боевой опыт, а также то, как ваши инженеры и, собственно, ваши войска научились внедрять инновации и адаптироваться в такие короткие сроки, каких мы не видели в последние годы.

– Одной из важнейших проблем для Украины сейчас является нехватка средств противоракетной обороны, и США пока не взяли на себя никаких обязательств по этому поводу.

Могла бы Великобритания помочь решить эту проблему, учитывая особые отношения между Лондоном и Вашингтоном? Или как-то иначе помочь решить эту проблему "здесь и сейчас"?

– Думаю, что в вопросе противовоздушной обороны Великобритания стремится оказать помощь. С практической точки зрения это для нас несколько сложнее, поскольку у нас в Великобритании нет систем "Патриот".

Наши системы противовоздушной обороны в основном размещены на кораблях в Северном море, поэтому эти системы вооружения нельзя перебросить. Есть определенные направления, в которых мы уже оказывали помощь, например, в сфере средств короткого радиуса действия.

Но Великобритания имеет большой опыт в сбивании дронов. Особой проблемой являются баллистические ракеты, для противодействия которым нужны ракеты PAC-3, и, очевидно, глобальный контекст изменился из-за войны в Персидском заливе. Мировое производство еще не набрало необходимых объемов.

Президент говорил с нами об этом в Лондоне, и я думаю, что мы, безусловно, будем рады лоббировать наших друзей, чтобы они поддержали Украину, чтобы вы не остались без защиты перед этой угрозой.

Для меня это немного личное. Я слышу такие вещи (вырывы, – ред.) слишком часто.

Но есть сильная политическая решимость помочь. И это один из тех вопросов, где другие игроки, имеющие, возможно, запасы PAC-3 или лицензии на их производство, могут оказать более эффективную помощь. Но мы можем с ними поговорить. Так что это всегда важная часть обсуждения.

– Украина развила очень высокотехнологичную отрасль беспилотников, возможно, даже самую современную в мире, как открыто признают даже некоторые генералы Пентагона. Так как именно новое правительство Великобритании планирует инвестировать в нашу отрасль беспилотников – возможно, создать совместные предприятия или интегрировать наш опыт в вашу военную доктрину?

– Думаю, есть сильное желание это сделать. Мы уже сделали одну-две небольшие вещи. Так, одна из наших компаний сотрудничает с вашей над дронами "Octopus", пытаясь повысить их скорость и эффективность.

Мы еще не реализовали это в широком масштабе, но это важно. И я думаю, что каждый раз, когда мы беремся за совместный проект, мы сталкиваемся с законодательством в Лондоне или в Украине, содержащим проблемы с лицензированием экспорта, которые нам нужно решать.

И я считаю, что мы достигли прогресса в этом вопросе. Конечно, Украина делает это и с другими странами.

Две недели назад мы объявили о системе "Stone Cloak"; как я понимаю, она помогает повысить точность ваших дронов. Надеюсь, эти проекты станут катализаторами, которые мы сможем расширить. Приходят все больше британских компаний.

Думаю, теперь, когда мы согласовали наш план инвестиций в оборону, ситуация с британским бюджетом стала четче, поэтому, по моему мнению, есть сильное желание попытаться развивать эти направления. Я считаю, что мы учимся на вашем опыте, изучаем искусство инноваций, и, по моему мнению, вы имеете значительный опыт в сфере цепочек поставок.

Думаю, мы все пережили ряд потрясений – будь то COVID, война с Россией, война в Иране или подобные "узкие места" – и каждый стремится выстроить более прочные цепочки поставок среди стран-единомышленников.

И я считаю, что идея будет заключаться в том, чтобы создать ситуацию, где мы будем иметь долгосрочные партнерские отношения, где часть производства будет происходить здесь, а часть – в Великобритании, и это можно сделать таким образом, чтобы, как вы говорите, вы могли расширить свой военно-промышленный потенциал.

Конечно, вы не можете позволить себе изымать системы вооружения с передовой, но должна быть золотая середина, где мы сможем удовлетворить потребности всех сторон.

И я считаю, что в этом году в этом направлении был достигнут значительный прогресс, а война в Иране, в определенном смысле, подчеркнула, что Украина является "Кремниевой долиной" западного оборонного сектора, и люди хотят перенимать опыт.

Фото: посол Великобритании Нил Кромптон (инфографика РБК-Украина)

– Думаю, некоторые люди на Западе были достаточно удивлены тем, что Украина – это не только страна, которая всегда просит об определенной помощи, но и делает вклад в глобальную безопасность.

– Да, я считаю, что это очень важно. Я слышу, как многие западные военные заявляют, что нам нужно извлекать больше уроков из опыта Украины, а затем люди, некоторые люди говорят: "Ну, Украина сделала удивительные вещи, но мы вели бы войну немного иначе", – украинцам пришлось приспосабливаться и внедрять инновации.

Люди говорят, что западные страны имели бы преимущество в воздухе, но мы только что увидели войну против Ирана, где с первого дня было тотальное преимущество в воздухе, но потом все подняли трубки и спросили: "Можем ли мы поучиться у вас?"

Я считаю, что это важный момент, как вы и сказали, и, по моему мнению, да, это помогает. Украина вдруг, вместо того чтобы постоянно просить и создавать впечатление, будто она просит о дополнительной помощи, начала делать конструктивный вклад, и я считаю, что это очень важный пункт в коммюнике саммита НАТО в Анкаре, где речь идет о вкладе Украины в евроатлантическую безопасность.

– Великобритания долгое время считалась своеобразной "безопасной гаванью" для российских олигархов и их денег – они много инвестировали в недвижимость и другие сферы.

Конечно, многое уже сделано, но все же, рассматриваются ли, возможно, какие-то новые или дополнительные шаги, например, в некоторых случаях переход от простого замораживания средств к их конфискации с целью использования их для обеспечения безопасности Великобритании или Украины, или для обеих сторон?

– Вы правы, но особенно после 2014 года, а еще больше – после 2022 года, мы приняли меры, чтобы убедиться, что Лондон не является просто убежищем для российских "грязных" денег. И, как я понимаю, большая часть этих средств исчезла, и, как вы знаете, многие люди, которые, возможно, находились в Лондоне, переехали в другие части мира или вернулись в Россию.

Но, конечно, мы следим за этим, мы не хотим, чтобы это было в нашей системе. Мы, как и другие западные страны, заморозили российские суверенные активы, и продолжается политическая дискуссия о том, на что следует потратить эти средства; существует согласие относительно того, что мы должны использовать полученные доходы.

Эти средства использовались для финансирования определенной военной поддержки Украины. Мы надеемся, что война закончится и нам не придется принимать дальнейшие меры относительно суверенных активов, но этот вопрос постоянно находится на рассмотрении.

Однако, очевидно, это то, что все западные страны хотят делать совместно, и когда случаются случаи, когда отдельные лица злоупотребляют системой в Лондоне, то это становится делом полиции и судебной системы, и тогда мы вмешиваемся.

Фото: посол Великобритании Нил Кромптон (инфографика РБК-Украина)

– Есть один интересный случай – так называемые "деньги Абрамовича" от продажи футбольного клуба "Челси". Не могли бы вы объяснить, в чем причина длительного в этом году правового тупика, и когда можно ожидать окончательного решения?

– Это хороший вопрос, и он очень сложный, и я не претендую на то, что досконально знаком со всеми деталями. Но, как я понимаю, была договоренность, что все эти средства можно будет потратить на гуманитарные цели в Украине.

Мы пытались прийти к соглашению, чтобы его реализовать, но затем он оспорил это решение в судебном порядке, и сейчас дело застряло в судах. Думаю, с политической точки зрения правительство считает, что это последний шанс попытаться достичь соглашения, но нам придется подождать и посмотреть, как это решится в судах.

– Ждать месяцы, годы?

– Я не могу дать вам честный ответ на этот вопрос, ведь любые судебные дела, как правило, длятся немного дольше, чем хотелось бы каждому из нас.