Залужный после критики назвал себя сторонником НАТО

Посол Украины в Британии Валерий Залужный объяснил свое резонансное заявление, в котором он прошелся по НАТО.

Залужный заверил, что в 2019 году он являлся главным сторонником перехода украинских Вооруженных сил на стандарты НАТО. За это его критиковали.

"Я нажил себе столько врагов, что вы даже представить не можете. Я - за НАТО", - добавил он.

В то же время бывший главком считает, что к НАТО возникает много вопросов, если "смотреть с политической точки зрения". Уже сейчас Украина применила почти все виды вооружений с начала войны, а Россия "на все нашла противодействие".

"НАТО находится в доктрине конца Второй мировой войны, а мы находимся технологически впереди. Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели Вооруженные силы Украины на совершенно иной уровень", - считает посол.

Он подчеркнул, что теперь Альянсу нужно переходить на другие стандарты и разработать новую доктрину. В таком случае "НАТО будет готово ко вступлению Украины".

"Я уже говорил, что нам нужен абсолютно новый силовой блок, вероятнее всего, с территориальной привязкой к Европе. Абсолютно новый", - напомнил Залужный.

Он объяснил, что JEF (Объединенные экспедиционные силы) являются "довольно перспективной организацией".

Что сказал Залужный

Напомним, ранее посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о том, что Украина никогда не станет членом НАТО.