Запустили ракеты с вертолета. РФ в очередной раз обстреляла северную границу Украины

Российские войска по состоянию на 15:00 пятницы, 28 апреля, еще шесть раз обстреляли границы Черниговской и Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
С 10:20 до 11:00 было зафиксировано три прихода, вероятно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Елино.
Около 11:03 было зафиксировано четыре прихода. Оккупанты выпустили ракеты с вертолета, в район населенного пункта Леонивка. Еще два прихода зафиксировано по селу Костобобров.
С 12:00 до 12:05 зафиксировано три прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Вольная Слобода.
С 11:50 до 13:10 зафиксировано 13 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Галагановка.
С 13:10 до 13:30 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Леоновка. С 13:40 до 14:05 зафиксировано 11 приходов, вероятно из миномета 120 мм, по населенному пункту Бучки.
"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сказано в сообщении.
Ранее в этот же день российская армия в очередной раз нанесла удар авиацией по приграничью Черниговской области. Известно об одном взрыве.
Как сообщалось, в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли детский сад в Волчанске Харьковской области.
Напомним, рано утром в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты выпустили по Украине 23 ракеты, 21 из которых удалось сбить. Одна из них атаковала многоэтажку в Умани Черкасской области, где погибли уже 14 человек . Спасательная операция продолжается. Кроме того, в Днепре из-за ракетного удара погибли женщина и 2-летний ребенок. Также в Украинке Киевской области обломки ракеты во время ночной атаки упали на многоэтажку. В результате чего пострадал ребенок , его госпитализировали.
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