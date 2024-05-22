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Приглашение Украины в НАТО было бы жизненно важным шагом для безопасности Европы, - Ермак

Среда 22 мая 2024 11:08
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Приглашение Украины в НАТО было бы жизненно важным шагом для безопасности Европы, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Глава Офиса Президента Андрей Ермак принял участие в конференции "Саммит НАТО в Вашингтоне: Украина и трансатлантическая безопасность". Всего на мероприятии присутствовало около 300 участников, в том числе эксгенеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен, бывшие чиновники по вопросам национальной безопасности и внешней политики США, а также действующие члены европейских правительств.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента Украины.

Андрей Ермак подчеркнул, что во время саммита НАТО в Вашингтоне его участники должны принять решение, способствующее укреплению Альянса и защите его стран-членов.

"Приглашение Украины сейчас было бы жизненно важным шагом для укрепления безопасности Европы и всего евроатлантического сообщества. Это покажет: Россия не может диктовать свою волю Альянсу. Агрессор не должен устанавливать собственные красные линии. Однако это было бы красной линией для самой России", – сказал он. он.

По его словам, украинская армия сегодня одна из самых боеспособных и мотивированных в Европе. За десять лет борьбы с русскими оккупантами наши воины получили большой боевой опыт.

Андерс Фог Расмуссен также призвал мировых лидеров принимать важные решения, в частности, относительно членства Украины в Альянсе и поддержки нашего государства.

"Мы должны изменить наш подход к помощи. Ведь сейчас мы даем слишком мало и слишком поздно", – заявил эксгенеральный секретарь НАТО.

Он также напомнил, что обоснование и конкретные предложения по будущему членству Украины в Альянсе есть в отчете Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, опубликованном на прошлой неделе.

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НАТО Андрей Ермак Офис президента
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