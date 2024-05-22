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Запрошення України до НАТО було б життєво важливим кроком для безпеки Європи, - Єрмак

Середа 22 травня 2024 11:08
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Запрошення України до НАТО було б життєво важливим кроком для безпеки Європи, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у конференції "Саміт НАТО у Вашингтоні: Україна та трансатлантична безпека". Загалом на заході були присутні близько 300 учасників, зокрема ексгенеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен, колишні посадовці з питань національної безпеки і зовнішньої політики США, а також чинні члени європейських урядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента України.

Андрій Єрмак наголосив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні його учасники мають ухвалити рішення, яке сприятиме зміцненню Альянсу та захисту його країн-членів.

"Запрошення України зараз було б життєво важливим кроком для зміцнення безпеки Європи і всієї євроатлантичної спільноти. Це покаже: Росія не може диктувати свою волю Альянсу. Агресор не повинен встановлювати власні червоні лінії. Однак це було б червоною лінією для самої Росії", – сказав він.

За його словами, українська армія сьогодні є однією з найбільш боєздатних і мотивованих у Європі. За десять років боротьби з російськими окупантами наші воїни здобули великий бойовий досвід.

Андерс Фог Расмуссен також закликав світових лідерів ухвалювати важливі рішення, зокрема щодо членства України в Альянсі та підтримки нашої держави.

"Ми повинні змінити наш підхід до допомоги. Адже зараз ми даємо занадто мало і занадто пізно", – заявив ексгенеральний секретар НАТО.

Він також нагадав, що обґрунтування та конкретні пропозиції щодо майбутнього членства України в Альянсі є у звіті Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, опублікованому минулого тижня.

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НАТО Андрій Єрмак Офіс президента
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