Запрошення України до НАТО було б життєво важливим кроком для безпеки Європи, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у конференції "Саміт НАТО у Вашингтоні: Україна та трансатлантична безпека". Загалом на заході були присутні близько 300 учасників, зокрема ексгенеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен, колишні посадовці з питань національної безпеки і зовнішньої політики США, а також чинні члени європейських урядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента України.

Андрій Єрмак наголосив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні його учасники мають ухвалити рішення, яке сприятиме зміцненню Альянсу та захисту його країн-членів.

"Запрошення України зараз було б життєво важливим кроком для зміцнення безпеки Європи і всієї євроатлантичної спільноти. Це покаже: Росія не може диктувати свою волю Альянсу. Агресор не повинен встановлювати власні червоні лінії. Однак це було б червоною лінією для самої Росії", – сказав він.

За його словами, українська армія сьогодні є однією з найбільш боєздатних і мотивованих у Європі. За десять років боротьби з російськими окупантами наші воїни здобули великий бойовий досвід.

Андерс Фог Расмуссен також закликав світових лідерів ухвалювати важливі рішення, зокрема щодо членства України в Альянсі та підтримки нашої держави.

"Ми повинні змінити наш підхід до допомоги. Адже зараз ми даємо занадто мало і занадто пізно", – заявив ексгенеральний секретар НАТО.

Він також нагадав, що обґрунтування та конкретні пропозиції щодо майбутнього членства України в Альянсі є у звіті Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, опублікованому минулого тижня.