Заборона РФ на ввезення товарів із України вдарив по молдавським виробникам, - Додон

Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

За його словами, санкції створюють бар'єри для експорту молдавської продукції на ринок РФ через подовження маршруту

Президент Молдови Ігор Додон направив лист прем'єр-міністру Російської Федерації (РФ) Дмитру Медведєву з скаргою на труднощі, до яких призвело запровадження Москвою заборони на імпорт товарів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст листа, опублікованого президентом Молдови на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, Додон зазначив, що "постанова, підписану Медведєвим наприкінці грудня, створює бар'єри для експорту молдавської продукції на російський ринок в силу подовження маршруту доставки вантажів і збільшення транспортних потоків".

"Прошу вас по можливості найближчим часом розглянути питання про вихід зі сформованої ситуації, що стосується транспортування молдавської продукції в Російську Федерацію через територію України", - звернувся Додон до Медведєва.

Направив офіційний лист @MedvedevRussia у зв'язку з Постановою Уряду РФ, яке створило певні труднощі для молдавського експорту.

Хочу зазначити, що я взяв під особистий контроль врегулювання проблеми, і її рішення буде знайдено в найближчі дні. pic.twitter.com/Kx3UuLFO7R — Dodon Igor (@dodon_igor) January 10, 2019

Нагадаємо, уряд Російської Федерації, 29 січня розширив список українських товарів, заборонених до ввезення на територію цієї країни.

Раніше 25 грудня уряд Російської Федерації опублікувало розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції. У відповідному документі російського відомства з'явилося 7 нових компаній, а також 245 осіб, серед яких політики, бізнесмени та громадські діячі. Всього під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній.

Україна продовжила заборона на ввезення російських товарів до 31 грудня 2019 року включно. З 2016 року під дію санкцій потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби та інші позиції.