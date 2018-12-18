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Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Новости » Политика    18.12.2018 - 12:19
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Иллюстративное фото (УНИАН)

Эмбарго на российские товары продлевается еще на год

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря продлил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, приняты изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147, согласно которым действие запрета на ввоз товаров из России продлевается до 31 декабря 2019 года включительно.

Отметим, с 2016 года под действие санкций попадали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. С прошлого года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония; смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.

Предполагается, что продление запрета будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает Совету национальной безопасности и обороны расширить санкции против России. Речь идет о новых санкциях против российских компаний.

Отметим, на этой неделе послы ЕС одобрили продление санкций против России еще на полгода.

 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныРоссийская ФедерацияСанкцииЭмбарго
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