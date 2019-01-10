Запрет РФ на ввоз товаров из Украины ударил по молдавским производителям, - Додон

Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

По его словам, санкции создают барьеры и для экспорта молдавской продукции на рынок РФ из-за удлинения маршрута

Президент Молдавии Игорь Додон направил письмо премьер-министру Российской Федерации (РФ) Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст письма, опубликованном президентом Молдавии на своей странице в Twitter.

В частности, Додон отметил, что "постановление, подписанное Медведевым в конце декабря, создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных потоков".

"Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины", - обратился Додон к Медведеву.

Направил официальное письмо @MedvedevRussia в связи с Постановлением Правительства РФ, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта.

Хочу отметить, что я взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни. pic.twitter.com/Kx3UuLFO7R — Dodon Igor (@dodon_igor) January 10, 2019

Напомним, правительство Российской Федерации, 29 января расширило список украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию этой страны.

Ранее 25 декабря правительство Российской Федерации опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции. В соответствующем документе российского ведомства появилось 7 новых компаний, а также 245 человек, среди которых политики, бизнесмены и общественные деятели. Всего под санкции РФ подпадают 557 физических лиц и 75 компаний.

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года включительно. С 2016 года под действие санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции.