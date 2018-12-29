В МинВОТ прокомментировали строительство забора в оккупированном Крыму

Фото: Вадим Черныш (УНИАН)

Россия пытается демонстративно обозначить оккупацию Крыма

Украина расценивает строительство забора в оккупированном Крыму как пропагандиський трюк Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша.

Он отметил, что это строительство - символический акт бордеризации, чтобы демонстративно показать так называемую "границу". По его мнению, акт направлен на ограничение связей с гражданами, проживающими на материковой Украине.

"Для нас это также является дополнительным нарушением не только границ, но и прав граждан на свободу передвижения в пределах своего государства. Это в очередной раз подтверждает нарушение Россией универсальных ценностей, которые закреплены в Международном пакте о гражданских и политических правах, где предусмотрено свободное движение граждан в пределах своего государства", - отметил он.

"Кроме этого у Украины есть все основания утверждать, что частично оборудование, установленное вблизи административной границы, может использоваться для разведывательной деятельности. Однако качество работы таких технических средств очень низкае - мы знаем, что работают не все датчики движения и используются полуэксперементальные разработки", - добавил Черныш.

Напомним, на границе оккупированного Крыма с материковой Украиной завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков. В российской ФСБ утверждают, что строительство связано с "возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп".

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что для Украины строительство заграждения в оккупированном Крыму не имеет значения и никаким образом не меняет статус полуострова.