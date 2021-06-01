Рада хоче спростити оформлення паспортів для переселенців

Верховна рада планує спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Народні депутати підтримали законопроект №4564 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 315 парламентаріїв.

З 2016 реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади - сільських, селищних або міських рад. Реєстрація відбувається виключно на підпорядкованій їм території.

Документ же передбачає, що мешканці окупованої частини Донбасу і Криму можуть звернутися у будь-яке відділення Державної міграційної служби та отримати документи, що засвідчують особу, або вклеїти фотографію у паспорт.

Там же можна поставити відмітку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання - у Луганську, Донецьку, Сімферополі.

Закон пропонує скасувати довідку про підтвердження місця проживання переселенців і людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

Якщо ж мова йде про отримання першого паспорта, реєстрація за місцем проживання на ТОТ вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або на основі реєстрації батьків, зазначеної у їх паспортах.

Згідно з проектом, якщо необхідно замінити паспорт або вклеїти в нього фотографію за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі.