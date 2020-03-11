Заборона масових заходів і закриття шкіл: Київ вводить обмеження через коронавірус

Карантин у Києві через коронавірус вводиться 12 березня, у зв'язку з цим буде заборона масових заходів і закриття шкіл. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Кличко зазначив, що в Києві не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус.

"Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста. Превентивні заходи в Києві запроваджуємо з 12 березня", - зазначив він.

Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти. В дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах.

Також у Києві обмежать проведення масових заходів. Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.

Раніше київська влада заявила, що в разі якщо в Києві буде зареєстрований коронавірус і він буде мати масовий характер, не виключено закриття шкіл і метро.

На цей час в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний.