Запрет массовых мероприятий и закрытие школ: Киев вводит ограничения из-за коронавируса

Карантин в Киеве из коронавируса вводится 12 марта, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Кличко отметил, что в Киеве не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом.

"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мер и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрирован ни однин случай заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные меры в Киеве вводим с 12 марта", - отметил он.

В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах.

Также в Киеве ограничат проведение массовых мероприятий. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молл.

Ранее киевские власти заявили, что в случае если в Киеве будет зарегистрирован коронавирус и он будет иметь массовый характер, не исключено закрытие школ и метро.

На данный момент в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта выявили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное.