Близько 25 500 військових і 12 кораблів: Генштаб назвав російські втрати
Фото: Росія несе великі втрати в Україні (facebook com mod mil rus)
З початку вторгнення в Україну російська армія втратила вбитими близько 25 500 військовослужбовців. Також станом на 8 травня вдалося знищити 12 кораблів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 25500 (+400)
- Танки - 1130 (+8)
- Бойові броньовані машини - 2741 (+28)
- Артилерійські системи - 509 (+0)
- РСЗВ - 179 (+7)
- Засоби ППО - 86 (+2)
- Літаки - 199 (+0)
- Вертольоти - 156 (+1)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 1961 (+27)
- Кораблі/катери - 12 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19)
- Спеціальна техніка - 39 (+1)
- Крилаті ракети - 92 (+2)
"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові збили російський вертоліт з десантом на острові Зміїний.
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