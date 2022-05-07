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Окупанти розмістили понад 100 поранених десантників у захопленому селі на Запоріжжі, - Генштаб

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Запорізька область, Субота 07 травня 2022 18:58
Окупанти розмістили понад 100 поранених десантників у захопленому селі на Запоріжжі, - Генштаб Фото: Російські десантники (eng.mil.ru)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією щодо втрат російської армії в живій силі у розв'язаній РФ війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Втрати ворога в особовому складі та техніці продовжують зростати. Росія залишилася без понад сотні десантників пораненими.

"Окупанти несуть значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців Повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

Тим часом у Харківській області ЗСУ звільнили село Циркуни. Саме з цього населеного пункту за 17 км від Харкова постійно обстрілювали місто.

До слова, Запорізька область запровадила затяжну комендантську годину на 8-10 травня.

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Запорожская область ВС РФ Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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