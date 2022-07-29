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У Запорізькій області горить склад окупантів

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Запоріжжя, П'ятниця 29 липня 2022 18:35
У Запорізькій області горить склад окупантів Фото: у Запорізькій області горить склад окупантів (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили склад російських окупантів у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

У Запорізькій області горить склад окупантів

"На протилежному березі склад орків продемонстрував "жест доброй воли" і вийшов з чату", - написав він.

Як повідомлялось, українські військові точними ударами знищили чотири склади боєприпасів противника в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонської області.

Крім того, українські військові вночі 17 липня знищили штаб, казарми та склад з боєприпасами ворога у Лазурному Херсонської області.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резінков розповів, що ЗСУ вже знищили близько 50 російських складів завдяки HIMARS. Також наші воїни вдало б'ють по командних пунктах окупантів.

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