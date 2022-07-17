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ЗСУ знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному Херсонської області

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Херсон, Неділя 17 липня 2022 06:52
ЗСУ знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному Херсонської області Фото: ЗСУ розбили штаб і склад озброєння ворога в Лазурному (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Українські військові вночі 17 липня знищили штаб, казарми й склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Повідомляється, що після попадання української артилерії в штаб і склади на березі моря почалася детонація боєприпасів, спалахнула велика пожежа.

Раніше повідомлялося, що українські військові за день вразили дві цілі військ РФ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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