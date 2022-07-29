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ЗСУ на півдні знищили чотири російські склади боєприпасів, три танки і РЛС

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Київ, П'ятниця 29 липня 2022 04:19
ЗСУ на півдні знищили чотири російські склади боєприпасів, три танки і РЛС Фото: ЗСУ на півдні знищили склади боєприпасів, три танки і РЛС противника (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові точними ударами знищили чотири склади боєприпасів противника в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також в ході виконання завдань, ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 36 російських солдатів, знищили три танки, три гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", а також чотири бронемашини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що НАТО передасть Україні новий пакет допомоги, який торкнеться як фінансовий, так і військовий сектор. Йдеться також і про обладнання для захисту від мін, хімічних і біологічних загроз.

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