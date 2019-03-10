В Запорізькій обл. відновлені екстренні номери

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Була відновлена робота магістральної лінії

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що на території Запорізької області відновлена робота екстрених номерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС

В ДСНС заявили, що відновлена робота усіх екстрених номерів "101", "102", "103" та "112".

"Лінії "101", "102", "103" та "112" відновлені та працюють у звичайному режимі", - повідомили в ДСНС.

У той же час інформацію підтвердили у відділі зі зв’язків із громадськістю "Київстар". Фахівець із зв’язків із громадськістю Володимир Буга заявив, що абоненти мобільного оператора "Київстар" можуть здійснювати дзвінки на екстрені номери без обмежень.

"Магістральна лінія для дзвінків на номери служб екстреної допомоги працює у звичайному режимі", - повідомив Буга.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Запорізькій обл. тимчасово не працюють екстрені номери. У в'язку з технічними несправностями тимчасово не працювали екстрені номери "101", "102", "103" та "112" з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar.

Також нагадаємо, що екстрені номери не працюють ще в одній області. В ДСНС повідомили, що о 05:00 у зв'язку із пошкодженням магістральної лінії виникли проблеми з доступом до екстреного номеру "101" з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar.