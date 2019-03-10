Екстрені номери не працюють ще в одній області

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Номери екстрених служб перестали працювати у Дніпропетровські області

У неділю, 10 березня, у Дніпропетровській області перестали працювати номери екстрених служб з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

Як повідомляється, о 05:00 у зв'язку із пошкодженням магістральної лінії виникли проблеми з доступом до екстреного номеру "101" з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar.

"В разі необхідності, користуйтесь засобами міського зв'язку за номером 056-744-30-19 або 056-744-25-87", - зазначили у відомстві.

Наразі проводяться ремонтні роботи з відновлення зв'язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області тимчасово не працюють номери екстрених служб з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar. У зв'язку з технічними несправностями тимчасово не працюють екстрені номери "101", "102", "103" та "112" з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar.

Як писало РБК-Україна, у центрі Львова сильний вітер зірвав покрівлю з двоповерхового житлового будинку по вулиці Рибній. Вітер також пошкодив покрівлю двох сусідніх будинків, а також автомобіль.

Додамо, у неділю, 10 березня, в Україні очікуються сильні вітри, які досягатимуть штормових значень. Так, на території країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а у західних областях швидкість вітру зросте до 25-28 м/с.