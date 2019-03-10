У Запорізькій обл. тимчасово не працюють екстрені номери

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Номери екстрених служб не працюють з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar

У Запорізькій області тимчасово не працюють номери екстрених служб з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Запорізькій області у Facebook.

Як повідомляється, у зв'язку з технічними несправностями тимчасово не працюють екстрені номери "101", "102", "103" та "112" з мобільних операторів Vodafon та Kyivstar.

"У разі необхідності телефонуйте на екстрені номери зі стаціонарних телефонів або мобільного оператора LifeCell", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники ліквідували пожежу під Дніпром на території заводу будівельних кріплень в селі Кам'янка. Пожежа сталася, 6 березня о 08:35 у с. Кам’янка Дніпровського району по вул. Маяковського, 74 на території заводу будівельних кріплень в будівлі ангару.

Пожежу на площі 3 тис. м.кв було локалізовано о 14:27. Загасити вогонь рятувальникам вдалося о 17:48.

РБК-Україна писало, що у Полтаві 24 лютого близько 18:00 сталася пожежа у приміщеннях у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.

Додамо, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, з початку 2019 року на пожежах в Україні загинули 453 людини та постраждали 250 людей.