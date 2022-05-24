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Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави

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Вівторок 24 травня 2022 19:30
Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави Фото: Запорізький титано-магнієвий комбінат (t.me/sap_gov_ua)
Автор: Іван Носальський

Суд затвердив остаточну націоналізацію Запорізького титано-магнієвого комбінату. Раніше підприємство частково перебувало під контролем кіпрської офшорної компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру.

"23 травня 2022 року Касаційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Запорізької області від 04.08.2021 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 30.11.2021, відповідно до яких цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату повернений у власність держави", - сказано у повідомленні САП.

Також наголошується, що рішення Касаційного господарського суду є остаточним.

Варто зазначити, що "Толексіс Трейдінг Лімітед" мала вкласти 110 мільйонів доларів у фінансування модернізації виробництва підприємства в період з 2013 до 2015 року.

Пізніше з'ясувалося, що комбінат був переданий в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій витрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов'язаними з DF Group. Згодом виявилось, що "Толексіс Трейдінг Лімітед" входила до DF Group.

Надалі ці кошти було виведено з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому на модернізацію виробництва, яка була головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн. гривень.

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