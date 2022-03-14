Ймовірність того, що Білорусь нападе на Україну, дуже низька, - експерт

"Ймовірність того, що Білорусь вступить у війну Росії проти України дуже низька. Є ряд факторів, які показують: якщо Лукашенко втрутиться в цю війну, то він може не тільки опинитися на лаві підсудних, а й втратити владу. Причому дуже швидко. Навіть незважаючи на присутність російських військ на території Білорусі".

"Справа в настроях. У Білорусі активно відстежують соціологію серед військових - понад 50% виступають проти війни з Україною. Вони не розуміють, за що вони тут будуть воювати. У нас немає територіальних претензій. Ми не погрожуємо Білорусі нападом.

Також потрібно пам'ятати, що південно-західна частина Білорусі – це етнічні українці, більшість місцевого населення там розмовляють українською мовою. Вони дуже лояльно до нас ставляться. Тоді як Північно-західна частина країни католицька і вони взагалі не підуть воювати. Вони більше тяжіють до Європи, до Польщі.

Тому Лукашенко може отримати колосальні протести білорусів і саботаж на рівні Збройних сил. Він це розуміє. І це один з факторів, чому він намагається "пропетляти" від цієї війни. У Білорусі 15 березня набуває чинності нова Конституція. Потім Лукашенко скаже, що потрібно формувати народні збори і так далі. І хоча Міноборони Білорусі перекинуло 5 батальйонно-тактичних груп до кордону, але вони стверджують, що це ротація.

І, до того ж, сподіваюся, сам Лукашенко розуміє, що його армія набагато слабша за нашу. Загальна чисельність Збройних сил Білорусі становить приблизно 60 тисяч осіб. Військовослужбовців з них – близько 45 тисяч. Але боєздатного складу ще менше. Вони можуть виставити не більше 10 батальйонно-тактичних груп, це приблизно 10-12 тисяч осіб.

Більш того, їх армія ніколи ніде не воювала. І якщо вони вступлять в цю війну, то понесуть втрати і повернуться назад в Білорусь. Це просто призведе до вибухів всередині країни.

Що стосується можливості нападу на Одесу з боку Придністров'я. Поки те угруповання російських військ, яке проривається через Вознесенськ, не дійде до Одеси, угруповання в Придністров'ї сидітиме тихо як миші. Тому що у нас достатньо військ і наша артилерія може дістати вглиб на всю територію Придністров'я.

Зараз там є не більше 3 тисячі військовослужбовців РФ. Серед них бойових підрозділів-один танковий батальйон, два мотострілецьких і один артилерійський дивізіон. Решта - це підрозділи забезпечення. Тому у них там дуже нікчемні сили. Вони хіба що можуть тільки об'єднатися з сухопутними угрупованнями.

І до речі, якби росіяни зуміли прорватися під Вознесенськом, тоді була б і висадка десанту в Одесі. А вони не можуть це зробити, тому що оточувати Одесу з одного боку – це нісенітниця. Одеса відіб'ється.

Крім того, я сумніваюся, що росіянам вдасться провести будь-яку примусову мобілізацію в Придністров'ї, як це було в окупаційних ОРДЛО. Там вийшло просто гарматне м'ясо. Вони там йдуть, як 1941 році, на кулемети, тому що ззаду їх женуть загороджувальні загони росіян. Придністров'я поки має бути для нас зоною пильної уваги".

Олег Жданов, для РБК-Україна