У Запорізькій обл. виявили коронавірус у директора ринку, що працював під час карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Стан здоров'я директора ринку важкий

У Запорізькій області позитивний тест на коронавірус виявився у директора ринку, частина якого продовжувала роботу навіть в умовах карантину. Про це передає РБК-Україна із посиланням на відділ комунікації поліції області.

Встановлено, що підтвердження діагнозу директор ринку отримав 3 квітня. Наразі стан його здоров’я важкий, чоловік перебуває на лікуванні в медичному закладі.

Кілька тижнів тому, 21 березня, під час карантину поліцейські виявили на території ринку два кіоски із продуктами харчування. Торгівля у кіосках продовжувалась, не зважаючи на заборону такої діяльності. Поліцейські після цього провели роз'яснювальну бесіду із директором ринку.

"Під час бесіди громадянин заперечував факт роботи ринку та перешкоджав фіксуванню правопорушення. В результаті на нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Роботу ринку було зупинено", - зазначили у поліції.

Однак після того, як з'ясувалося, що директор ринку потрапив до лікарні із коронавірусом, правоохоронцям довелося здати тести на наявність інфекції.

"Результати негативні. Правоохоронці встановлююють коло осіб, із якими контактував чоловік", - додали в поліції.

Нагадаємо, станом на 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.